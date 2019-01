Sarà presentato – in questa occasione - lo strumento di programmazione regionale, alla comunità locale, in preparazione delle successive osservazioni da fare al piano dopo il 29 gennaio e non oltre 30 giorni.Ad illustrare le linee guida, saranno due membri dell’osservatorio regionale sulla qualità del paesaggio: l’ing. Maurizio Erbicella e l’arch. Luigi Longhitano. L’incontro prevede gli interventi del Sindaco, il dott. Nino Naso; del presidente della commissione urbanistica consiliare, l’avv Giuseppe Lo Presti e il dirigente dell’ufficio pianificazione, arch. Domenico Benfatto. Modera l’incontro il presidente dell’Archeoclub, arch. Francesco Finocchiaro. A portare i saluti, il parroco, Padre Salvatore Alì e il deputato regionale, dott. Gaetano Galvagno.La valle del Simeto, l’acropoli, il centro storico con i suoi monumenti, le aree archeologiche già documentate e quelle ancora di svelare, i percorsi storici, e le ricchezze naturalistiche sono il punto di partenza per programmare un futuro possibile. Sostenibile e innovativo. Il contributo che può dare la comunità è quello di implementare le informazioni già presenti nel piano e suggerire una visione d’insieme per rendere un sistema integrato il ricco patrimonio di questo territorio.E’ necessario che le istituzioni, le associazioni e la collettività, possano collaborare insieme per costruire un progetto comune.