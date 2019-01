"Sono numerose le segnalazioni sui riscaldamenti fuori uso dei plessi che hanno raggiunto i consiglieri del gruppo "Guardiamo Avanti" - si legge. Stamane, una delegazione si è recata in visita nelle strutture per prestare ascolto alle rimostranze. Siamo arrivati ai limiti della decenza - commenta il consigliere Marco Corsaro - perché l'amministrazione Di Guardo era a conoscenza di tutto da tempo e si dimostrata incapace di intervenire in tempo. Dovrebbero chiedere scusa".dove peraltro diverse famiglie si sono dette pronte a non mandare più i figli a lezione senza un rapido intervento da parte del Comune". E attacca il vicesindaco Matteo Marchese, che avrebbe risposto liquidando la questione come "sciacallaggio" da parte dell'opposizione quando la questione è arrivata in commissione. Accuse che Marchese respinge nettamente, spiegando come il problema sia dovuto alla caldaia, per via della loro recente sostituzione, e come, proprio per evitare disagi agli alunni, siano state acquistate delle stufe.mila euro a plesso - spiega Marchese -per ottenere la certificazione antincendio. abbiamo acquistato delle caldaie nuove e da novembre sollecitiamo la ditta perché proceda all'allaccio dei contatori. Purtroppo - aggiunge - ci sono stati dei rallentamenti anche per le festività natalizie e la pratica è stata presa in consegna solo il 3 gennaio. Ho contattato personalmente il responsabile -- conclude - e in 48 ore dovrebbe essere tutto risolto. Nelle more che questo avvenga, abbiamo acquistato una stufa per classe".