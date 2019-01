Decreto sicurezza, Ferro (Lega):

che in queste ore si sta battendo per tutelare la sicurezza degli italiani contro sindaci e politicanti appartenenti alla gerontocrazia che ha governato fino a ieri il nostro Paese condannandolo all’irrilevanza. La scelta di Leoluca Orlando di boicottare il Decreto Sicurezza appare quanto mai fuori luogo e strumentale date le condizioni critiche in cui versa la città di Palermo, attanagliata da cumuli di spazzatura maleodorante e con le forniture di servizi per il cittadino quasi inesistenti.“una legge razziale”, il tutto ovviamente condito dall’accorato appello per la “riunificazione dei moderati” in vista delle imminenti elezioni europee. Siamo fermamente convinti che la stragrande maggioranza dei Siciliani stia dalla parte del buon senso, delle regole, del governo dei flussi migratori e siano stanchi della solita solfa, delle solite bugie ripetute da vecchi politici che incarnano quanto di peggio possa esprimere il panorama politico locale.o dal Presidente della Repubblica che, come previsto previsto dalla Costituzione, avrebbe potuto benissimo bloccare l’iter legislativo qualora questo presentasse profili di incostituzionalità. Si rassegnino, dunque, i Soloni della politica siciliana poiché disattendere le norme previste dal Decreto Salvini significa trasgredire la legge dello Stato e, quindi subirne le giuste conseguenze di cui non debbono certo rispondere gli impiegati degli uffici preposti ma direttamente i sindaci che assumono tali posizione di strumentale boicottaggio.