un'ammonizione durante la partita di calcio del campionato di calcio di Seconda Categoria tra Castel di Iudica e Pedara. Il direttore di gara è stato anche inseguito da alcuni tifosi locali. A sua difesa sono subito intervenuti i dirigenti delle due società. La partita è stata sospesa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che a scopo precauzionale lo hanno scortato fuori dal paese. L'arbitro non si è fatto medicare, né ha presentato denuncia. L'episodio è stato reso noto dal deputato del Pd all'Assemblea regionale Siciliana (Ars) Anthony Barbagallo che parla di "ennesimo brutto episodio che nulla ha a che vedere con la cultura sportiva". "E' il momento di fermarci così come avvenuto nel Lazio - aggiunge l'ex assessore allo Sport della Regione Siciliana - per episodi analoghi. La Federazione, l'Aia ed il Coni valutino lo stop ai campionati". (ANSA).