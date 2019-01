BRONTE, LINGUAGLOSSA - Mentre il sole fa capolino e la pioggia continua a cadere, interrompendo così la nevicata no stop che da giovedì ha interessato diversi comuni del versante nord ovest dell'Etna, e non solo, si continua a fare la conta dei disagi che su tutti hanno visto in testa i problemi causati alla viabilità.E proprio ieri pomeriggio a decine sono stati gli automobilisti rimasti bloccati lungo la Mareneve mentre tentavano di scendere da piano Provenzana. Una lastra di ghiaccio lunga quasi due chilometri, con ai lati della strada notevoli accumuli di neve, impediva infatti il normale transito per giungere al vicino bivio Sciaramanica. Da qui slittamenti, macchine messe di traverso e microtamponamenti che certo hanno creato non poco panico tra gli automobilisti in panne ma che per fortuna non hanno fatto registrare danni alle persone. A chiedere aiuto gli stessi proprietari dei mezzi impossibilitati a proseguire oltre. In soccorso sono intervenuti i carabinieri della stazione locale insieme con i colleghi di Randazzo e i Vigili del fuoco volontari di Linguaglossa. Sono servite circa due ore per ristabilire una viabilità quanto più in sicurezza possibile. Rimesse in corsia le macchine in difficoltà e chiusa la strada per evitare ad altri di avventurarsi in salita, i veicoli sono stati fatti defluire lentamente fino a superare il tratto ghiacciato.A Bronte, invece, è stato un gruppo scout di Valguarnera a chiedere aiuto per lasciare la casa di fraternità vicino a Rocca Calanna, in contrada Difesa, dove da giovedì si trovava in raduno. Sorpresi dalla forte nevicata, i circa quindici ragazzi, la maggior parte dei quali adolescenti, sabato pomeriggio hanno infatti allertato la Protezione civile di Bronte perché, a causa del metro di neve accumulatosi, col pulmino con cui erano arrivati non riuscivano più a tornare a casa. A peggiorare la situazione anche i viveri che erano ormai finiti. Insieme con personale della Protezione civile, dotati di una jeep spalaneve messa a disposizione da un volontario, sono giunti sul posto anche i militari della locale stazione. Sgomberata la strada per abbassare il livello della neve, il pulmino è stato quindi trainato dalla jeep fino alla statale dove gli scout sono stati fatti salire a bordo, dopo essere stati scortati a piedi, per riprendere la via di casa.