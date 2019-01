Scavato i volti di tanti. Mozzato le ambizioni. Permesso che quel fiato sui vetri che si appannano non si tramutasse una volta ancora nello scarabocchio delicato della speranza: quella di chi con la passione del proprio lavoro c’è nato seguendo instancabilmente le orme del padre che oggi non c’è più. Il sisma non ha fatto fortunatamente vittime. Ha però strappato alla quotidianità centinaia di persone. Tra queste, storia nella storia, quel minimalismo crudele degli eventi che ha visto venire giù, mattone su mattone, la gloriosa cartiera di Piano d’Api. Una struttura oggi in buona parte rasa al suolo e totalmente inagibile: un’attività, quella della Cartera Aetna, che al civico 9 di via Pappalardo si era trasferita nel 1990. Un formato particolare quello prodotto dalla cartiera di Piano d’Api, con la carta “stirata” a mano per un procedimento artigianale con il quale, in Italia, si cimentano appena quattro/cinque realtà. Non a caso i clienti della cartiera, nel corso degli anni, sono stati la Regina Elisabetta e l’ex presidente degli Stati Uniti Ronald Regan (commissionarono entrambi una particolare carta intestata) fino al compianto Papa Wojtyla che volle utilizzare quella carta prodotta da Franco Conti - trasferitosi da Fabriano nell’acese per amore - in quel modo così antico e affascinante per la riedizione in tiratura limitata dei sacri Vangeli. Oggi Franco non c’è più. E nemmeno la cartiera. Il figlio Stefano, oggi 45enne, che ne ha raccolto in pieno l’eredità professionale, però, non ha alcuna intenzione di rassegnarsi. “Sono rimaste solo le macerie - spiega a livesiciliacatania.it -. Ma lì sotto ci sono il mio lavoro ed i sacrifici di mio padre: lì sotto c’è tutta la mia vita. Quello che spero è di ripristinare tutto e potere ripartire il prima possibile. Ma è tutt’altro che semplice. Serve un aiuto da parte delle istituzioni, da solo non posso farcela”.“Mi limito a dire che sono stato fortunato - ci dice -. Ero fuori per qualche giorno di vacanza, siamo rientrati subito e sul letto nel quale dormiamo con la mia compagna sono cadute le travi dell’abitazione. Immagini che fine avremmo fatto se fossimo stati in casa”. Intanto, la cartiera. Stefano Conti ha lanciato, provando a sensibilizzare (effettuando una donazione) il popolo dei social network. “Ho bisogno di aiuto da parte di tutti per ricostruire e ricominciare a lavorare al più presto e per ridare alla Sicilia e all’Italia questo prodotto apprezzato in tutto il mondo, di cui bisogna andare fieri”, scrive Stefano Conti.Perché ci sono posti in cui depositi il cuore, come dentro una teca. E quello che rimane è quel pizzico di voglia di orgoglio e riscatto per questa terra da appuntarsi tra labbra e cuore.