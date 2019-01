CATANIA Grande successo del tradizionale appuntamento organizzato in occasione della Befana per le famiglie dei poliziotti aderenti al SAP e alla FSP POLIZIA di Catania.Al cine multisala “The Space” Etnapolis, oltre 400 bambini accompagnati dai genitori, hanno festeggiato la festa dell’Epifania con giochi, animazione e la visione del divertentissimo film della Walt Disney “RALPH SPACCA INTERNET”, sgranocchiando leccornie piacevolmente trovate nelle calze offerte a tutti i bimbi.I poliziotti aderenti al SAP e alla FSP POLIZIA hanno approfittato dell’occasione per compiere un gesto concreto di solidarietà con la raccolta di sacche di sangue in favore del centro talassemia infantile di Catania, grazie all’associazione ADVS FIDAS che, con la sua autoemoteca, ha sostato all’ingresso del multisala.Le famiglie dei poliziotti hanno gradito la presenza del signor Questore di Catania Alberto Francini, il quale ha voluto esprimere la Sua vicinanza e quella dell’Amministrazione della Polizia di Stato.All’interno del foyer è stata organizzata una raccolta di cibo a lunga conservazione da destinare a soggetti meno fortunati che vivono in situazioni di disagio economico. Oltre 1.000 Kg di alimenti che i dirigenti sindacali, in rappresentanza di tutti i colleghi, hanno destinato interamente alle tante famiglie rimaste senza tetto a causa del terremoto di Santo Stefano.-