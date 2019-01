41enne di Mascali, imputato per sequestro di persona, violenza sessuale e privata, rapina, lesioni ed atti persecutori. Vittima dell'aggressione l'ex compagna, una 25enne di origini bulgare, costituitasi parte civile nel processo con il legale Michele Pansera. In primo grado il tribunale, che aveva riconosciuto all'uomo un vizio parziale di mente, lo aveva condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusione. Il sostituto pg Giuseppe Lombardo aveva chiesto alla Corte la conferma della pena. I difensori di fiducia dell'imputato, Ernesto Pino e Giuseppe Musumeci, attendono le motivazioni della sentenza, entro 90 giorni, per presentare ricorso in Cassazione. “Il dispositivo della sentenza non consente di esprimere dei pareri – commenta Ernesto Pino - se non quello di una conveniente riduzione della pena. Non abbiamo capito però in che termini, se non limitatamente al fatto che, visto il dispositivo, pare che per nessun reato ci sia stata l'assoluzione. Se così dovesse essere leggeremo attentamente la motivazione e sicuramente – conclude il legale - proporremo ricorso per Cassazione sulla configurabilità tecnica di alcuni dei reati”.Si trasforma in un incubo per una 25enne, la notte del 15 maggio 2016, l'incontro con l'ex fidanzato lungo le vie del centro di Mascali. Dario Meffi, sottoposto agli arresti domiciliari, lascia senza autorizzazione la propria abitazione e costringe la giovane, minacciandola con una sega lunga e appuntita, a seguirlo fino a casa. Qui il 41enne la schiaffeggia, la spoglia e poi la violenta. La telefonata del padre, preoccupato per il mancato rientro della ragazza, diventa provvidenziale. La giovane convince il proprio carnefice a consentirle di rispondere al telefono per tranquillizzare il genitore. Durante la telefonata la ragazza, nella propria lingua originaria, chiede aiuto. Poco dopo irrompono i carabinieri di Mascali, che liberano la vittima e arrestano Meffi. Sarebbero stati diversi, dopo la rottura della relazione, gli episodi di violenza e minaccia perpetrati dall'uomo nei confronti dell'ex fidanzata.