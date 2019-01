del comando dei vigili del fuoco di Catania per chiedere aiuto, perché si trovavano in difficoltà nella zona di Piano Provenzana.Mentre la squadra nel distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Linguaglossa veniva inviata sui luoghi, gli operatori Tas (topografia applicata al soccorso) dei vigili del fuoco procedevano alla loro geolocalizzazione attraverso la rilevazione della posizione dei loro cellulari.è entrata in contatto visivo con il gruppo di persone, che si trovavano all'interno di una boscaglia, traendole in salvo e riportandole in una condizione di sicurezza per poterle successivamente affilare alle cure del personale sanitario.