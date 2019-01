a intense nevicate che hanno trasformato i paesaggi in suggestivi scenari natalizi. Fitti continuano infatti a cadere i fiocchi di neve, interrotti solo a tratti da timidi raggi di sole che scompaiono presto dietro un cielo biancastro che promette ancora nevicate, mentre le basse temperature non accennano a risalire e il vento sferza i bianchi manti adagiati tra case e colline.i 40 centimetri e il metro di altezza, si lavora da ieri senza sosta, anche con l’ausilio degli uomini della nettezza urbana, utilizzando mezzi spazzaneve e spargisale per liberare almeno le vie principali al fine di consentire, in caso di necessità, il transito delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso. Particolare attenzione, invece, per garantire la viabilità davanti ai punti sensibili quali presidi sanitari, stazioni delle forze dell’ordine e case di riposo, con attivi i numeri di protezione civile e dei vigili urbani, i cui uomini sono sul campo per gestire le emergenze, per ricevere le segnalazioni da parte dei cittadini, soprattutto di quelli residenti in zone periferiche che ormai da due giorni non riescono ad uscire di casa perché le vie risultano difficili da raggiungere con i grossi mezzi in azione al momento.cittadini e i problemi alla viabilità, per cui si invita la cittadinanza a utilizzare catene o pneumatici termini se non addirittura, come invita a fare il vicesindaco di Bronte Gaetano Messina, a non uscire a bordo di mezzi se non in caso di assoluta necessità. Particolari criticità a Sant’Andrea, Semantile e Taiti, le frazioni più distanti dal centro di Maniace dove, spiega il primo cittadino Antonino Cantali, si è subito cercato di arrivare per liberare quanto più possibile le strade. Azione non semplice per un Comune composto da diciotto frazioni sparse sul territorio e spesso distanti l’una dall’altra. A Maletto il sindaco Pippo De Luca ha invece chiamato la Prefettura per richiedere l’intervento dell’Anas per lo sgombero delle arterie principali, Anas che, come informano da Randazzo, è già all’opera sulle statali 120, 284 e 116.le forze in campo, rassicurando la cittadinanza che l’amministrazione sta facendo tutto il possibile per andare incontro alle esigenze di tutti nei limiti delle proprie possibilità. E proprio stamattina, nelle parole del primo cittadino di Randazzo Francesco Sgroi, una jeep della Protezione civile ha cercato di raggiungere Bronte per recuperare ulteriori scorte di sale, dovendo però fare dietro front a causa delle avverse condizioni meteo, mentre, continua Sgroi, per motivi si sicurezza è già stata firmata l’ordinanza con cui si dispone la chiusura del consueto mercato domenicale.a Bronte, dove un autotreno che trasportava carburante, dopo aver rifornito un distributore, è scivolato percorrendo in discesa la circonvallazione, in corrispondenza della rotatoria che immette in viale Catania, nonostante la strada fosse stata già cosparsa di sale. Il mezzo è infatti andato a finire contro un’aiuola, divellendo un palo della luce e la segnaletica stradale. Necessario è stato l’intervento della protezione civile e dei vigili del fuoco di Adrano che hanno liberato l’autotreno e messo in sicurezza la zona.