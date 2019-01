Nasce così l’inchiesta della commissione regionale antimafia sul depistaggio di via D’Amelio, la cui relazione conclusiva è stata presentata ieri a Catania tra gli scaffali della rinata libreria Prampolini (strapiena per l’occasione). Un documento che mette ordine a fatti tra i più “inquietanti” della recente storia repubblicana. “Mai una sola investigazione giudiziaria e processuale – si legge tra le 80 pagine partorite all’Ars – ha raccolto tante anomalie, irritualità e forzature, sul piano procedurale e sostanziale, come l’indagine sulla morte di Paolo Borsellino e dei cinque agenti della sua scorta”. L’evento è stato moderato dal giornalista Mattia Gangi; al tavolo il presidente della commissione Claudio Fava, Tuccio Pappalardo, ex questore di Palermo e Messina ed ex direttore della Dia, e Bruno Di Marco, ex presidente del Tribunale di Catania.tante omissioni come in questo caso. Mai gli indizi seminati, in corso di depistaggio, furono così numerosi e così ignorati al tempo stesso come nell’indagine su via D’Amelio”, si legge ancora. “Questo induce a pensare – insiste la commissione – che ‘menti raffinatissime’, volendo mutuare un’espressione di Giovanni Falcone, si affiancarono a Cosa Nostra sia nell’organizzazione della strage, sia contribuendo al successivo depistaggio”. Tra le note amare si legge anche: “Certo è il contributo di reticenza che offrirono a garanzia del depistaggio, consapevolmente o inconsapevolmente, non pochi soggetti tra i ranghi della magistratura, delle forze di polizia e delle istituzioni nelle loro funzioni apicali. Ben oltre i nomi noti dei tre poliziotti, imputati nel processo in corso a Caltanissetta, e dei due domini dell’indagine (oggi scomparsi), e cioè il procuratore capo Tinebra e il capo del gruppo d’indagine “Falcone-Borsellino”, Arnaldo La Barbera”.