durante il normale servizio di controllo del territorio, ha notato un viavai sospetto in un portone situato al viale Grimaldi (quartiere San Giorgio). I poliziotti, pertanto, si sono introdotti all’interno del palazzo e, dopo aver identificato il piano e l’appartamento sospetto, hanno deciso di effettuare un controllo.un tavolo posto all’ingresso con un involucro in plastica, che da accertamenti successivi, risultava contenere sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di circa 6,61 grammi, un bilancino elettronico di precisione intriso di cocaina e due carte plastificate probabilmente usate per il taglio della suindicata sostanza.negativo, mentre, la perquisizione domiciliare ha dato esito positivo. Infatti, all’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti un rotolo di carta alluminio, un borsello in plastica al cui interno erano due involucri in plastica contenenti sostanza stupefacente presumibilmente del tipo cocaina per un peso complessivo lordo di circa 10,27 grammi e del tipo crack per un peso complessivo lordo di circa 3,58 grammi, un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo lordo di circa 1,68 grammi, la somma di 60 euro suddivisa in banconote da 5 euro, un foglio di carta riportante una serie di numeri probabilmente riconducibile all’attività di spaccio svolta dal giovane.soggetto venisse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della convalida del G.I.P.