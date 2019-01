data esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania su richiesta di questa Procura nei confronti di Di Stefano Antonio, nato a Catania il 19.05.1978; Vittoio Pietro, nato a Catania il 10.04.1978.è stato emesso in relazione ad un episodio di estorsione continuata pluriaggravata anche dal metodo mafioso, avendo gli indagati, già ristretti presso la casa circondariale di Catania Bicocca per medesimi reati, commesso i fatti avvalendosi di condizioni di assoggettamento ed intimidazione delle vittime avendo agito in nome dell’associazione di tipo mafioso storicamente denominata clan “Santapaola-Ercolano” gruppo di Lineri e quali appartenenti alla medesima associazione criminale.di Gravina di Catania, hanno consentito, infatti, di accertare un’attività estorsiva commessa dagli indagati ai danni di un commerciante di Mascalucia, costringendolo al versamento periodico di una somma di denaro in contanti, a titolo di c.d. “pizzo”, avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e intimidazione, con l’ univoca finalità di agevolare il clan mafioso di appartenenza. Nello specifico, l’attività estorsiva era rivolta ad una attività commerciale nel comune di Mascalucia ad opera dei due arrestati che ripetutamente ponevano in essere azioni di coartazione psicologica, nei confronti della vittima, al fine di raggiungere l’ obiettivo.corroborata da attività di osservazione, pedinamento e monitoraggio dei soggetti, nonché dall’acquisizione di filmati video estratti da telecamere di sorveglianza dislocate sul territorio e grazie anche alla collaborazione da parte delle vittime che hanno confermato le ipotesi accusatorie, hanno consentito di attribuire univocamente la responsabilità delle condotte criminose in capo ai citati sodali del gruppo di Lineri del clan “Santapaola-Ercolano”. L’esecuzione dell’ordinanza ha consentito di intervenire al fine di contrastare il preoccupante fenomeno delle estorsioni in danno di attività commerciali e la recrudescenza nell’area di competenza della Compagnia Carabinieri di Gravina di Catania e più precisamente nel comune di Mascalucia.