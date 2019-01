Fatta di libri, cd, ristampe, eventi teatrali, documentazione un tempo introvabile e oggi disponibile a tutti. Il lascito più alto è però quello di avere permesso al nome di Fava di prendere il largo, di non essere più considerato soltanto un’icona destinata a pochi, ma un intellettuale meridionale che aveva compreso quanto il male mafioso fosse profondo. Elena Fava, dunque. Ripartiamo da lì, dalla sua famiglia. Gli Andreozzi, Alessandra in particolare. Nel senso che stanno dando linfa alla missione della Fondazione, assieme a Grazia Fassari Lettera, Luciano Granozzi, Adriana Laudani, Orazio Torrisi. Ma c’è soprattutto Maria Teresa Ciancio, che nel 2002, assieme a Elena, diede vita a una sigla che ha ancora tanto da proporre sia in termini culturali sia etici. Eccola: «Elena diceva sempre che suo padre non era né un santo, né un eroe. Anzi, diceva che gli eroi non esistono. E se esistono, servono a deresponsabilizzare, ad autorizzare chiunque a vivere da Don Abbondio».«Le persone che compiono il proprio dovere, quelli che con coerenza accettano le estreme conseguenze del proprio lavoro. E quelli che non lo fanno. Ognuno fa una scelta».«Guardi, prima della nascita della Fondazione noi non ci conoscevamo. Non conoscevo neanche Pippo Fava. Avevo già lavorato con Claudio, ma mi ero resa conto che qualcosa non andava».«Rischio di dire cose sgradevoli…»«Il gruppo che aveva gestito il nome di Fava all’indomani della morte lo aveva ammazzato una seconda volta».«So che il discorso è complicato e in passato è costato anche molta fatica, molti scontri. La memoria di Giuseppe Fava era finita all’angolo perché loro ne hanno fatto una bandiera di lotta. L’idea era che per avvicinarsi a Fava ci si dovesse schierare su certe posizioni: o con loro o contro di loro».«Un problema ideologico, direi. Per loro Fava era la bandiera della rivoluzione. Ma a lui non interessava affatto la cosa. Si definiva un socialista utopista, un socialista senza tessera. L’ideologia non era davvero nelle sue coordinate. Era un bel borghese, tranquillo. Uno a cui piaceva la vita. Le donne».«Nel senso che aveva una predilezione per i miseri, gli emarginati, sì. Aveva una tensione verso la Sicilia che aveva fame e soffriva. Per la Sicilia migrante. Certe pagine, in tal senso, andrebbero oggi riproposte».«Quando ho deciso di leggerlo, era impossibile farlo. Non restava niente di lui. Non potere leggere uno scrittore significa che, quando l’ultima voce della memoria scompare, esso muore nuovamente».«Far capire questo a Orioles, che la Fondazione era necessaria affinché tutti potessero ricominciare a leggerlo e capirlo, è stato molto complicato. Ci sono voluti anni affinché loro capissero».«Che la Fondazione non fosse soltanto un luogo d’incontro culturale utile a ridare dignità a un intellettuale meridionale, ma strumentale a ridar vita a un’opera».«Certo. Più che Claudio, era lei la custode dell’opera di Fava. Lei aveva una vita molto più ordinata, realizzata. Custodiva lei i quadri, i libri, gli appunti. Da lì inizia il progetto assieme. La nostra missione era quella di far sì che Fava fosse rivalutato e reso leggibile ai più, non altro».«Ci siamo trovate immediatamente. Probabilmente avevamo vite simili: un lavoro, una famiglia, tanti figli. Avevamo entrambe un’educazione borghese».«Sì. Non c’è nulla di negativo in ciò. Io sono una borghese convinta. Anzi, credo che metà dei mali della Sicilia derivino dal fatto che qui è mancata una borghesia cosciente. Dando spazio, invece, a una borghesia parassitaria».«Assolutamente. Quando finivamo di lavorare prendevamo tranquillamente un bel tè. Alcune delle riunioni più importanti le abbiamo fatte al caffè. Molto tranquillamente. Così ci siamo trovate».«Nei primi anni siamo andate ovunque in Sicilia. Molto spesso, prima di arrivare in un luogo, c’era già stata Rita Borsellino. Lei andava dappertutto. Aveva battuto la Sicilia palmo a palmo».«Ce lo siamo chieste tante volte con Elena. Escluso il caso del fratello di Impastato, abbiamo sempre incontrato figure al femminile nelle difesa della memoria delle vittime. Sonia Alfano, la Borsellino, la stessa Elena, Margherita Asta. Sempre e solo donne».«Probabilmente antropologica. Mi sono convinta che il ruolo della custodia della memoria sia prettamente femminile, perché è un’azione che mette in gioco i sentimenti. Per questo si possa essere dure, forti, come Elena, in qualche modo bisogna esternare una sensibilità. Per gli uomini è sicuramente più difficile».«Claudio ha elaborato con molta sofferenza il lutto del padre. Vede, l’elaborazione del lutto è una cosa molto complicata. Elena, invece, ne ha fatto un antidoto al dolore. Ha superato quella fase decidendo che il padre non dovesse essere dimenticato».«È un fatto storico che lei ha presenziato a tutte le udienze del processo assieme alla madre. Elena era molto composta. Sotto l’apparenza tranquilla era molto rigida. Una donna forte e assai decisa affinché i paletti fissati dalla Fondazione venissero rispettati».«Male. Malissimo. Da figlia soffriva le fake news. Viveva malissimo il vecchio Teatro Stabile. Hanno fatto cose terribili, compreso Buttafuoco. Soltanto con la venuta del commissario Giorgio Pace abbiamo ripreso i contatti».«La città non ha capito niente perché rifiuta Fava. La sua memoria è uno schiaffo continuo alla “borghesia”. Accettare quanto accaduto significherebbe accettare che essa ha sempre fatto affari con la mafia. Per questo Fava è stato rimosso».«È una storia che non riesco proprio a capire. Uno con un gran capitale di famiglia come lui avrebbe potuto campare tranquillo. Si è andato a impelagare in operazioni a dir poco vergognose per andare a caccia dei soldi. Ma che te ne fai?»«La libertà dal denaro in eccesso, dalla schiavitù dei soldi, dovrebbe essere la prima cosa a dovere essere insegnata».«La città popolare lo ricorda e lo rispetta. Sa chi è. Anzi, è considerato uno di loro. Per me è stata una sorpresa. Per Elena no, perché lei conosceva i dintorni nel quale si muoveva il padre».«Un rapporto importante, assolutamente sereno. A differenza mia, Elena non percepiva esattamente il problema del padre icona. Quello lo percepivo io perché ero esterna e politicizzata. Lei era una donna intelligente».«Noi abbiamo ristampato tutte le opere più importanti e qualcuna introvabile. Sono state fatte parecchie tesi su di lui, soprattutto a Milano. Il libro di Massimo Gamba è un lavoro molto serio. La Bietti sta intanto pubblicando tutta l’opera teatrale. Manca però ancora una vera critica su di lui. Può essere che prima o poi qualcuno si deciderà a farlo».«E perché non dovrebbe diventarlo? Nell’ambito della letteratura meridionalistica ha i numeri per poter essere tale. Non è un grandissimo, però è una figura abbastanza interessante perché rappresenta l’interpretazione dell’intellettuale meridionale negli anni Settanta».«Non amo le fiction, sono riduttive. Quella tratta dal libro di Roccuzzo mi è sembrata pessima. Appena meglio quella basata sul romanzo di Claudio e Michy Gambino».«È una tragedia. Io mi vergogno di dire che vado a scuola a occuparmi di antimafia. Quello che è successo ha screditato quanti hanno messo tempo, impegno, denaro. Ma la colpa è anche nostra, dell’antimafia vera, perché non abbiamo esercitato un controllo critico sugli altri».«Lumia per me è un enigma. I primi anni con lui sono stati correttissimi. Quello che è successo ci costringe, necessariamente, a un esame di coscienza».«Sempre. Ogni 5 gennaio è una tragedia. Siamo però orgogliosi dei premi che abbiamo dato. Siamo sempre stati abbastanza scrupolosi nell’assegnarli».«La Fondazione esiterà fino a quando ci sarà la forza. Fino a quando essa stessa avrà la capacità di non essere soltanto il contenitore dell’opera di Fava. La Fondazione ha funzione se va nelle scuole a incontrare i ragazzi. Ha ragione di vita se sa utilizzare Fava per attualizzare un messaggio».«Da quando è morta Elena c’è una trasformazione in atto. Una cosa è avere con noi la memoria vivente, senza siamo in presenza di altro. Io sono di passaggio, bisogna permettere un ricambio generazionale. Un ricambio necessario, altrimenti l’acqua stagna».«Non di amicizia, nel senso comune. Siamo due persone che hanno percorso un pezzo di strada assieme. Percorso che oggi continua con la famiglia. Avevamo uno spazio comune, quello della Fondazione, e ci siamo trovate bene assieme. In mezzo c’è stata la malattia, un momento di profondità. Le persone che hanno vissuto il cancro sperimentano un grado di solidarietà che neanche i familiari possono realizzare».«Perché non potevo permette che la città dimenticasse. Non doveva succedere che un colpo di pistola uccidesse un intellettuale, che lavasse via un problema. Non poteva succedere».«Ho speso anni per affermare questo e sono felice di averlo fatto».