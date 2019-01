Un fantasma che il vicepremier aveva già evocato incontrando la popolazione etnea all’indomani del sisma. Non nasconde le perplessità del momento Salvo Greco, sindaco di quella Santa Venerina che già nel 2002 era stata duramente colpita dalle calamità. “Abbiamo la necessità di alcuni acquisti urgenti – dice a denti stretti a Live Sicilia – la nostra speranza è di non rimanere prigionieri della burocrazia”.Anche il sindaco di Acireale, Stefano Alì, si è lasciato scappare un borbottio a voce alta mentre spiegava alla stampa quali sono le reali condizioni del campanile della chiesa di Pennisi (quella della statua di sant’Eumidio in frantumi, il protettore dai terremoti). “Abbiamo fatto più di una comunicazione, ma ad oggi nulla. Sembra che ci sia un po’ troppa burocrazia che si sta attivando”, ha detto. “Sono interventi che noi del Comune, per complessità, non possiamo effettuare – ha detto – Il comandante dei vigili del fuoco mi ha detto che entro la prossima settimana ci sarà la progettazione definitiva per definire l’intervento”.Anche per questo, Alì si è premurato di chiarire davanti alle telecamere alcuni passaggi per evitare ulteriori grovigli: “Le verifiche devono essere fatte da funzionari che possono redigere la scheda Aedes, la scheda cioè che certifica il grado di inagibilità della casa. Anche se sono venuti i pompieri per un sopralluogo – spiega – è questa scheda che avvia l’iter”. Una precisazione utile a districarsi tra carte e trafile. Ma anche il metro di misura sul rischio confusione in corso.Una centralità che, a microfoni spenti, alcuni sindaci ammettono di non digerire completamente. “Malgrado l’emergenza... la stiamo fronteggiando bene. Siamo sotto stress, ma andiamo avanti”, riferisce intanto a Live Sicilia il primo cittadino di Aci Catena, Nello Oliveri, che tra i nodi più importanti da gestire ha quello delle condizione della torre campanaria della chiesa di Santa Lucia. Ma non solo: stando ai numeri più o meno ufficiali, sono circa 500 le richieste di sopralluogo compilate dai privati; 4 le chiese totalmente inagibili e 3 parzialmente, mentre 5 aule scolastiche non inaccessibili. Intanto sono state emesse le ordinanze di sgombero per due palazzine.il primo cittadino di Santa Venerina ci tiene a lanciare un ringraziamento: “Faccio un encomio alla popolazione – riferisce a Live Sicilia Salvo Greco – una popolazione matura che con ordine ha saputo fare da sé. Abbiamo mandato in albergo poche persone, molti hanno fatto da sé. Questo ha fatto risparmiare parecchie risorse. Probabilmente, l’esperienza recente (2002, ndr) ci ha fornito la maturità necessaria a fronteggiare l’emergenza”. Restando in tema, ad Aci Sant’Antonio l’emergenza è affrontata anche sotto il versante psicologico. Il Comune ha infatti attivato un servizio di ascolto presso Palazzo Cantarella per alleviare gli effetti del dramma: “È di estrema importanza in questo momento – dichiara il sindaco Santo Caruso – offrire non solo aiuto materiale, ma anche supporto morale”.