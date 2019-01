I Carabinieri durante un mirato servizio finalizzato a prevenire e reprimere i reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, lo hanno sorpreso mentre entrava in una struttura in lamiera adiacente la propria abitazione.abitato. Rintracciato dopo pochi minuti, veniva ricondotto presso la stessa struttura dove i militari sequestravano un involucro contenente 190 g. di marijuana, parte della quale già suddivisa in 67 dosi. Il reo, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall’A.G..