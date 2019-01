Manifestare solidarietà alla famiglia e dire no alla violenza, questo l'obiettivo dell'iniziativa organizzata dalle volontarie dello sportello antistalking e antiviolenza di Giarre, intitolato a Maria Rita Russo, vittima anche lei, 9 anni fa, della follia cieca del marito. Ieri sera, nonostante la temperatura rigida, tante donne si sono date appuntamento davanti all'abitazione di Sara Parisi, nella frazione giarrese di Altarello, da dove si è mosso il corteo.dei cittadini, di tante donne, perché sulla tematica non si abbassi mai l'attenzione. Una fiaccolata che vuole simbolicamente manifestare solidarietà a tutta la famiglia della signora Sara ma che vuole, ripeto, tenere alta l'attenzione su un tema così delicato affinché le donne che si trovano in circostanze simili riescano – ha proseguito - a trovare la forza per denunciare e rivolgersi alle autorità competenti in tempo e perché anche le persone a loro vicine possano avere quell'occhio di riguardo in più. L'informazione spesso è la prima arma in casi del genere”. Fare rete tutti insieme, istituzioni, associazioni e cittadini per diffondere la cultura della non violenza ed aiutare le donne in difficoltà. La manifestazione silenziosa ha preso il via dopo la deposizione di una corona di fiori sul luogo dell'omicidio. “Con questa fiaccolata – ha ribadito l'assessore alle Politiche sociali Enza Rosano - vogliamo dire no alla violenza e manifestare la nostra vicinanza alla famiglia di Sara Parisi ed a tutte le donne che in questo momento soffrono”. In piazza Duomo, poi, dove è giunto il corteo, non sono mancati i momenti di commozione. I tre figli di Sara Parisi hanno voluto essere presenti ed hanno lanciato in cielo dei palloncini rossi e bianchi. Un saluto simbolico alla loro mamma.La donna, che aveva appena lasciato la propria abitazione per recarsi a lavoro, non ha avuto scampo. Escluso anche il suicidio di Francesco Previtera. Gli esami hanno chiarito che il colpo che lo ha ferito mortalmente è stato accidentale e dunque è scaturito dalla colluttazione tra l'omicida ed il nipote della vittima. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Giarre proseguono per chiarirne l'esatta dinamica.