Il cantante neomelodico è il nipote di Salvatore Cappello, boss che dà il 'nome' ad uno dei clan mafiosi più pericolosi di Catania. Ma il problema non è stata nemmeno la parentela, ma il fatto che Pandetta nei testi delle sue canzoni e anche attraverso i suoi tatuaggi non solo non rinnega il legame di sangue con lo zio Turi, da decenni rinchiuso al 41bis, ma anzi lo ringrazia e per certi versi lo "esalta".e giornalista che ha raccontato dell'annullamento dell'evento attraverso un articolo pubblicato sul sito della Fondazione Fava - Chi amava il genere non ci vedeva nulla di male, ma c'è stato invece chi riteneva che ospitare Pandetta sarebbe stato un vero e proprio insulto alla città che ha dato i natali a Pippo Fava. Così ne hanno parlato, prima delle vacanze di Natale, nel corso di diverse assemblee d'Istituto e la loro idea è stata condivisa anche dagli studenti degli altri istituti superiori di Palazzolo Acreide. Alla fine l'hanno spuntata, perché il concerto che doveva tenersi il 28 dicembre 2018 non si è mai tenuto". Nessun indice puntato agli organizzatori della serata che alla fine si appoggiano ad altre agenzie. Niko Pandetta è un cantante neomelodico che ha fan in tutta Italia e i suoi brani collezionano milioni di visualizzazioni. "Io insegno all'alberghiero di Palazzolo da tre anni - racconta ancora la professoressa Migliore - e quando sono arrivata gli studenti non sapevano nemmeno chi fosse Pippo Fava. Poi abbiamo realizzato diversi progetti rivolti alla legalità e alla figura del giornalista ucciso da Cosa nostra". Un lavoro che ha fatto breccia nell'animo di alcuni di loro. La reazione di indignazione alla notizia del concerto di Pandetta e la protesta silenziosa di questi studenti affinché Palazzolo Acreide restasse fedele ai principi di legalità di Pippo Fava è la più grande delle vittorie.