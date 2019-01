Angelo Fazio aveva lanciato su Fb accuse assurde e pesanti. Aveva denunciato un presunto pagamento di 200 euro ciascuno per aderire alla protesta di solidarietà. Giustamente i manifestanti si sono rivolti ad un legale, l’avvocato Goffredo D’Antona, che ha presentato querela per diffamazione. Poi Fazio si è reso conto del suo errore e si è scusato. Scuse pubbliche che sono state accettate. E la querela infatti è stata rimessa.Perché in questi tempi in cui sembra che tutto passi sui dialoghi virtuali è importante trovare un attimo di umanità vera. Fazio ieri sera nello studio legale D’Antona ha parlato con ognuno di quelle persone ed ha capito il suo errore. “Rinnovo le mie scuse”, ha detto. E poi ha voluto precisare alcune cose: “Voglio chiarire che io non sono razzista e non ho nulla contro i migranti. La mia era solo rabbia nei confronti dei sindacalisti che appoggiavano i migranti e invece non difendevano noi forestali stagionali, che non ricevevamo lo stipendio da mesi”. Un fraintendimento insomma. “Abbiamo voluto questo incontro per uno scopo importante - spiega Marco Di Mauro, uno dei manifestanti - volevamo che il signor Fazio ci conoscesse per capire chi erano le persone alle quali lui contestava di aver ricevuto 200 euro per partecipare a quella manifestazione, che per noi invece era un momento per difendere delle persone che erano in grandissima difficoltà. Per noi è stato importante stasera incontrarci, per guardarci in faccia e per fargli capire che siamo con lui e che abbiamo capito - dice Di Mauro - che quell’errore nasceva dalla rabbia e da una frustrazione personale”.“Gli abbiamo spiegato che quelle persone che lui ha fatto arrabbiare sono persone che sarebbero scese in piazza per difendere lui e persone che hanno i suoi stessi problemi e si vedono lesi i loro diritti”. Una stretta di mano che in questo particolare frangente storico e politico ha un valore intrinseco molto forte. “Qualsiasi gesto di pace in questo momento è importante”, chiosa l’avvocato Goffredo D’Antona.