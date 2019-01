I controlli, avendo la finalità di cogliere e prevenire eventuali segnali di radicalizzazione religiosa islamica, hanno riguardato gli avventori di internet point, phone center, i luoghi di abituale aggregazione di soggetti extracomunitari, i terminal partenze ed arrivi di autobus da e per l’estero, i b&b, gli scali ferroviari, l’Aeroporto Fontanarossa ed un immobile ove si annidavano sacche di illegalità diffusa.Commissariati cittadini e del Reparto Mobile, ha controllato, nelle prime ore della mattinata, l’immobile abbandonato di piazza Borsellino, antistante il porto, meglio noto come ex mulino Santa Lucia. All’interno la Polizia di Stato ha constatato la presenza di cinque persone che pernottavano in giacigli di fortuna, in un contesto di generale degrado, di precarie condizioni igieniche, essendovi un’ingente quantità di rifiuti organici, di materiali pericolosi e di assenza di barriere nelle trombe destinate ad ascensore.esser sottoposti al foto-segnalamento; per due di essi, una donna di nazionalità polacca con la figlia di 5 anni, adottando tutte le cautele del caso tramite l’Ufficio minori della Divisione Anticrimine, ci si è attivati al fine di apprestare opera di prima assistenza e, d’intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, si è trovata una collocazione idonea presso una locale comunità d’accoglienza.accertamenti, concernenti le rispettive posizioni sul territorio nazionale in base alla normativa vigente, sono stati rilasciati. Ad esito dell’intervento, per motivi di sicurezza, al fine di scongiurare qualsivoglia grave rischio per l’incolumità delle persone, è stato interdetto, con sigilli, l’accesso all’edificio.