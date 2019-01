Spettacolo adatto a bambini di tutte le età che unisce linguaggi amatissimi e coinvolgenti di Teatro Popolare: la Clowneria, il Teatro dei Burattini, la musica dal vivo. Una piccola utopia natalizia – la pace tra culture diverse – che forse solo il teatro per l’infanzia può affrontare con tale leggerezza. In scena Antonella Caldarella e Steve Cable. Scene di Susanna Messina, musiche originali di Steve Cable, regia di Antonella Caldarella. Il Must Musco Teatro, sempre attento nella propria programmazione a favorire l'ingresso di tutta la famiglia in teatro, propone per questo spettacolo una formula vantaggiosa: il secondo genitore non paga. Ad un prezzo già agevolato, 7€ i bimbi, 9€ il primo genitore, gratis il secondo genitore. Per passare il prefestivo della Befana con allegria e gioia a Teatro tutti insieme.Un giorno, vicino al Natale, due cantastorie di due paesi diversi si trovano nel medesimo luogo a raccontare una storia natalizia: la cantastorie del Sud ha pronta una storia sulla Nonna Befana, il cantastorie del Nord una sul Babbo Natale. Inizia un litigio clownesco finché i due non si rendono conto che, nonostante le differenze di provenienza e cultura, forse sarebbe meglio collaborare, raccontando insieme un’unica storia natalizia per i bambini presenti. L’azione si sposta nella baracca dei burattini dove una nefasta strega spruzza la polvere del male sulla Befana, rendendola malvagia. Babbo Natale si sveglia e non capisce perché la Befana, la sua amica, sia così ostile, gli dà botte, rompe la scopa e addirittura taglia la sua barba magica in modo che non possa produrre giocattoli per Natale. Alla fine con l’aiuto dei bambini in sala e del cantastorie del nord, Babbo Natale riuscirà a salvare il Natale, togliendo l’incantesimo dalla Befana e sconfiggendo la strega.Per prenotazioni MusT Musco Teatro 095 2289426Adulto 9 euroBambino 7 euroSpettacolo per bambini dai 3 ai 10 anni