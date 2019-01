Le previsioni meteo sono dunque confermate: il gelo proveniente dall'Artico sta colpendo anche l'isola e le temperature sono scese drasticamente. Nella notte attesi anche zero gradi in città e temperature al di sotto dello zero in provincia."A causa delle temperature notturne estremamente rigide, di concerto con l’amministrazione comunale, CRI Catania sta provvedendo ad allestire una tenda pneumatica riscaldata in Piazza della Repubblica, per andare in contro a chi si ritrova a dormire in strada. La struttura, presente da domani fino a giorno 9 gennaio 2019 sarà aperta dalle 19,00 in poi potrà ospitare fino a 50 persone che verranno accolte dal nostro personale formato, con la somministrazione di bevande calde e la presenza di un medico di CRI Catania.Su richiesta degli utenti, somministreremo il vaccino anti influenzale, grazie all’accordo raggiunto con l’ASP di Catania. Il servizio di vaccinazione sarà offerto da CRI Catania a tutti i dormitori convenzionati. È attivo il numero della Centrale Operativa CRI Catania - 095/477151 - per chiunque voglia segnalare, anche durante la notte, la presenza di senza tetto; uno dei nostri mezzi partirà per accompagnare la persona direttamente in tenda o presso le altre strutture di Catania che hanno dato disponibilità.