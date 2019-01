Lo si apprende dal database L'Italia delle slot. «Possiamo apertamente parlare di emergenza azzardo in città», commenta il consigliere comunale del gruppo “Guardiamo Avanti" Marco Corsaro. Nel 2016 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – i cui dati sono stati diffusi dal gruppo editoriale Gedi - aveva calcolato 873 euro pro capite: l’anno scorso, dunque, i soldi bruciati dai misterbianchesi in gioco sono quasi raddoppiati.Nel dettaglio, sono bingo (18 milioni in totale), videolottery (31 milioni), lotterie istantanee e tradizionali (circa 12 milioni), new slot (13 milioni) ad assorbire il grosso delle giocate. I consiglieri Corsaro, Lorenzo Ceglie e Rossella Zanghì di "Guardiamo Avanti" già a luglio avevano lanciato la proposta di un Regolamento anti slot machine che, tuttavia, l’amministrazione del sindaco Nino Di Guardo non ha ancora preso in esame. «In commissione consiliare – ricorda il capogruppo di minoranza Corsaro - se ne è parlato solo a dicembre. Nel frattempo è pure emersa una inchiesta della Procura di Catania sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo delle scommesse. Le indagini si sono concentrate soprattutto nei quartieri di Misterbianco e si è arrivati anche alla nomina di una commissione d’indagine sul Comune da parte del prefetto Claudio Sammartino. Insomma - sintetizza Corsaro - siamo seduti su una polveriera ma di segnali netti dalla politica verso la città non ne arrivano».«Lanciamo un nuovo appello alle forze politiche di Misterbianco – conclude Marco Corsaro – affinché stavolta si acceleri davvero sull'approvazione del regolamento anti slot, serve uno scatto d’orgoglio. Il Comune di Misterbianco assumerebbe finalmente una posizione chiara, anche rispetto a sale e giochi clandestini. Già nella conferenza dei capigruppo del prossimo 7 gennaio chiederemo a gran voce di dare priorità assoluta al Regolamento anti slot».