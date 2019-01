la richiesta di prodotti ittici da consumare sulle nostre tavole in occasione delle festività natalizie e di fine anno . Aumenta di conseguenza il rischio da parte del consumatore di acquistare prodotti ittici non sicuri o qualitativamente non aderenti alle sue aspettative o, ancora peggio, non perfettamente idonei al consumo umano . Gli obiettivi di tutta l’attività portata avanti dal Corpo delle Capitanerie di Porto sono, quindi, quelli di garantire la conservazione e lo sfruttamento delle risorse ittiche in condizioni di piena sostenibilità economica, sociale ed ambientale a tutela dei consumatori, degli onesti operatori del settore e del made in Italy.pressantemente gli uomini e le donne dell’intero Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera – di Riposto, unitamente al personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Acireale, nell’effettuazione di diversificati e capillari controlli per tutto il territorio di giurisdizione, dalla costa all’entroterra, dallo sbarco in porto ai centri di grande distribuzione, ai vettori di trasporto, sino ai piccoli rivenditori e ristoratori .di Riposto agli ordini del T . V . (CP) Anthea CAMPANELLA ha portato all’elevazione di sanzioni amministrative, per un importo complessivo di 115 . 000 , 00 euro e il sequestro amministrativo di oltre 6 tonnellate di prodotti ittici allo stato fresco e congelato rilevando quale violazione ricorrente la commercializzazione di prodotto ittico privo della prevista tracciabilità, detenzione e commercializzazione di prodotto ittico con data di scadenza superata, la pesca di prodotto ittico in quantità superiore a quella consentita, l’esercizio di attività di pesca in luoghi e zone vietate, nonché la pesca di prodotto ittico sottomisura ., il prodotto ittico dichiarato commestibile è stato donato alle case famiglia e ad associazioni benefiche operanti in zona, mentre per il prodotto dichiarato non idoneo al consumo umano, circa 5 tonnellate, in quanto scaduto e senza tracciabilità, è stata disposta la distruzione. I controlli continueranno durante tutto l’arco dell’anno sia presso i riveditori al dettaglio/ingrosso che nella ristorazione e, chiaramente, in mare sui pescherecci e sulle unità da diporto impegnate nella pesca non professionale .degli operatori onesti e a discapito dei consumatori, con lo scopo di sostenere il comparto pesca nazionale e assicurare, nel contempo, una filiera ittica virtuosa che garantisca ai consumatori l’acquisto di prodotti certificati e di qualità .