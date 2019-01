sotto lo zero, in particolare nella Piana, ma anche in città si sfioreranno gli zero gradi. Freddo e gelo che potrebbero danneggiare le colture, in particolare gli agrumeti, già danneggiati dalla pioggia di cenere della Vigilia di Natale, come spiega Giuseppe Puleo del Sias, "Sta arrivando aria fredda dall'Artico - afferma. Si verificherà un notevole abbassamento termico, con aria instabile, mari mossi e venti forti e gelidi. Il picco è previsto per domani - aggiunge - con temperature che nella notte sfioreranno lo 0 e, nella piana, sotto 0".dell'Isola e del versante etneo, tra Linguaglossa, Randazzo e Bronte, dove le nevicate si verificheranno già a partire dai 400 metri. "Nessuna criticità è riscontrata - scrive in un post su Facebook il sindaco di Linguaglossa, Salvatore Puglisi. Ho sentito telefonicamente i responsabili dell'Anas, della provincia e i nostri a Piano Provenzana. Le previsioni meteo ci indicano che per qualche giorno potrebbe continuare a nevicare - aggiunge - per questo invito tutti alla prudenza".ed anche questa mail sindaco@comune.linguaglossa.ct.it. Le temperature inizieranno a salire di qualche grado dall'Epifania.