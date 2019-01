Al Presidente del Consiglio comunale, Nino Galati ed ai consiglieri ha inviato, una lettera spiegando della sua decisione.

“Con la presente – scrive Leanza - intendo comunicarVi le mie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale.

Sono stato orgoglioso di aver ricoperto questa carica per più di tre anni nel paese per il quale la mia famiglia ha dedicato, al suo progresso sociale ed economico, la sua intera esistenza.

Non Vi nascondo che alcune volte ho provato disagio e disillusione nel vedere espressioni e costumi di opportunismo e trasformismo politico, che a mio avviso, contribuiscono ad aumentare quel solco tra istituzioni e cittadini che appare, ormai, quasi incolmabile.

Certo che chi mi sostituirà sarà assolutamente all’altezza del ruolo, Vi porgo un caloroso saluto e auguro un fruttuoso lavoro”.

Auguro – ha concluso - a chi prenderà il suo posto di condividere, con l'intero Consiglio comunale, un impegno sempre rivolto al bene della Città”.

Il dott. Antonio Leanza è stato eletto nella lista “Sicilia Democratica – Protagonista sei Tu Leanza”, dove la prima dei non eletti è la signora Giuseppina Ruocco.

Come ho manifestato ad alcuni di Voi la mia decisione è maturata negli ultimi mesi e non ritengo più opportuno rimandare tale scelta per evitare che sia solo mera conseguenza di una possibile conclusione anticipata del mandato elettorale, per effetto di alcuni eventi giudiziari che hanno investito i massimi organi del Comune.Io, in qualità di presidente dell'Assemblea consiliare, sento il dovere di ringraziare Leanza per il lavoro svolto in questi anni. Al di là delle posizioni, a volte concordi ed a volte meno, come è normale che accada in un dibattito democratico, è giusto riconoscere il suo impegno sia nelle vesti di consigliere, sia di presidente della Commissione Bilancio del Comune. Impegno che ha permesso al Consiglio di dibattere ed approfondire temi cari alla collettività.