e della circoscrizione per permettere ai piccoli ricoverati di passare le feste in modo più leggero, sono infatti stati consegnati oggi pomeriggio da alcuni rappresentanti del consiglio di circoscrizione. "L'iniziativa ci ha riempito il cuore - commenta il consigliere Damiano Capuano - e la risposta della gente è stata incredibile. Siamo contenti - conclude - di aver contribuito nel nostro piccolo a fare passare momenti spensierati ai piccoli costretti in ospedale".