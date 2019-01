E che ha acceso i riflettori su un sistema - secondo la Procura di Catania illecito - sulla gestione degli appalti sull’Etna. Si conoscerà nei prossimi mesi il destino giudiziario degli indagati coinvolti nella maxi indagine della Guardia di Finanza. Sono tanti i funzionari, amministratori, politici (ed ex) che dovranno affrontare un processo in questo anno giudiziario targato 2019. Già il 10 gennaio si alza il sipario sul procedimento frutto dell’inchiesta Black Job che ha scoperchiato presunti accordi corruttivi che avevano come teatro l’Ispettorato del Lavoro di Catania. Tra gli imputati l’ex deputato regionalee il direttore dell’ITL. E dopo rinvii dovuti al cambiamento della composizione del collegio del Tribunale dovrebbe finalmente entrare nel vivo la fase istruttoria del processo figlio di un filone dell’indagine Sibilla che ha portato, tra gli altri, l’ex sindacodavanti ai giudici per l’accusa di induzione indebita a promettere utilità. Il processo Garbage Affair sull’appalto milionario dei rifiuti del Comune di Catania, invece, si è più o meno definito con le condanne (patteggiamenti, ndr) degli indagati chiave: Massimo Rosso, l’ex ragioniere generale di Palazzo degli Elefanti, Orazio Fazio, funzionario del settore Ecologia e l'imprenditore Antonio Deodati. Gli altri imputati stanno affrontando chi il rito abbreviato chi l’ordinario. È davvero lungo l’elenco dei procedimenti aperti a seguito del lavoro investigativo coordinato dal pool di pm che si occupano dei reati contro la Pubblica Amministrazione. La corruzione è un cancro da estirpare. Anche se, diciamolo, non basta la scure della giustizia.. Doppio binario, appunto. Perché da una parte c’è in corso il procedimento penale che lo vede imputato di concorso esterno in associazione mafiosa, e parallelamente e in modo completamente autonomo si sta celebrando il procedimento di secondo grado inerente la confisca dell’impero imprenditoriale di Ciancio stabilita dal Tribunale Misure di Prevenzione. E che hanno portato anche all’amministrazione giudiziaria de La Sicilia.Anche se i processi e le inchieste ci raccontano che molte volte colletti bianchi, imprenditori e boss catanesi hanno stretto accordi. Il processo che ha portato un vero e proprio “caos” all’interno di. Un’infinita quantità di atti giudiziari compongono il quadro accusatorio che vede protagonisti nomi vecchi e nuovi della cosca Santapaola-Ercolano. Per la Procura la mente criminale e carismatica della cupola catanese sarebbe Antonio Tomaselli, un nome che già compariva nell'inchiesta che ha tracciato la svolta nella lotta alla mafia a Catania. Parliamo dell’indagine Orsa Maggiore degli anni ’90. Il processo Chaos porta alla sbarra anche alcuni esponenti del clan Mazzei. Il capo dei Carcagnusi, così è chiamato il clan nel rione catanese di San Cristoforo, Nuccio Mazzei (figlio del capomafia Santo) dovrà affrontare diversi processi d’Appello dopo le condanne di primo grado, la più pesante quella di 30 anni nel procedimento Ippocampo.. Un filone investigativo che ha coinvolto l'ormai ex vicesindaco di Misterbiancocugino dei fratelli Placenti, e che ha portato all'accesso ispettivo per infiltrazioni mafiose nel comune guidato dal primo cittadino Nino Di Guardo.Per non parlare dei clan del triangolo della morte, dai referenti santapoaliani Mazzaglia di Biancavilla, Santangelo di Adrano e Assinnata di Paternò, agli alleati dei Laudani, Scalisi di Adrano e Rapisarda-Morabito di Paternò. E ci sono anche le cosche che operano nella fascia jonica che faranno parlare di sè in questo lungo 2019: i Brunetto di Giarre, ma anche i fedelissimi dei ‘mussi i ficurinia’ (questo il nome mafioso della famiglia Laudani, ndr). Nelle varie udienze, di primo grado e appello, si vedranno sfilare molti collaboratori di giustizia che hanno permesso di ‘blindare’ il quadro accusatorio emerso dalle indagini di Squadra Mobile, Carabinieri, Dia e Guardia di Finanza. E parlando di pentiti, a Catania è in corso il processo a carico diimputato per calunnia.Potrebbe arrivare la verità processuale, ancora siamo al verdetto di primo grado, del processo sul giallo di Valentina Salamone, la giovane biancavillese trovata morta impiccata in una villetta di Adrano. Un caso che ha attirato l’attenzione dei media nazionali. Potrebbe iniziare tra qualche mese il processo d’appello sul delitto del cimitero: Fabiò Matà è stato condannato dal Gup per l’omicidio della madre, Maria Concetta Velardi, trovata con la testa spaccata da un masso davanti alla tomba del figlio e del marito il 7 gennaio 2014. È attesa anche la sentenza sulla morte della piccola Nicole Di Pietro, la neonata deceduta dopo un parto alla clinica Gibiino. E infine c’è l’inquietante processo delle “ambulanze della morte”: due barellieri sono accusati di aver iniettato aria nelle vene di alcuni malati terminali durante il trasporto dall’ospedale di Biancavilla a casa. Un modo per accelerare la morte e poter guadagnare qualche spicciolo per la vestizione del defunto. Poche centinaia di euro che, altro aspetto aberrante del processo, sarebbero andate a finire nelle tasche di alcuni clan.