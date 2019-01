Terremoto, contributi mensili per gli sfollati

Stiamo procedendo con i sopralluoghi - afferma il sindaco Stefano Alì - su 1042 richieste e 300 sopralluoghi eseguiti, solo un terzo degli immobili risultano agibili sugl’altri invece, bisognerà procedere con le ordinanze di sgombero. Secondo le schede AeDES la dichiarazione di inagibilità è il primo passo per attivare le procedure di assistenza e poi la sistemazione dell’immobile”.

Alle 16 a S. Giovanni la Punta, si svolgerà un incontro alla protezione civile provinciale con il commissario Calogero Foti, per organizzare le prossime attività e capire se la modulistica sia già stata messa a disposizione per richiedere interventi e assistenza.

“Nel frattempo chiederò una serie di chiarimenti - continua il sindaco - voglio sottolineare il problema che abbiamo su alcuni interventi che non sono stati effettuati: abbiamo chiesto dei sopralluoghi nelle le scuole di Pennisi e di Piano D’Api che sono inagibili e degli interventi sulla chiesa di Pennisi. Si tratta di interventi complessi e della massima urgenza visto che i crolli causano problemi anche alla viabilità. Colgo ancora una volta l’occasione di ringraziare tutti i volontari che da subito si sono attivati, i vigili del fuoco con cui ho voluto festeggiare il capodanno: è stata una notte di capodanno decisamente diversa che ricorderò per sempre, prima Pennisi poi un augurio agli sfollati del Maugeri ed infine ho salutato il nuovo anno nel campo dei vigili del fuoco.

Mi associo al passaggio del discorso del capo dello Stato: dobbiamo riappropriarci del senso di comunità.

L'impegno dello Stato in tutte le sue diramazioni, di tutti i volontari e del personale del comune, mi rende ottimista.

Insieme riusciremo a superare questo momento drammatico. Auguro a tutti un sereno 2019 e che quest’anno possa essere migliore”.

problematiche scaturite dall’aver dovuto abbandonare la propria casa dopo il terremoto del 26 dicembre scorso. Incessante il lavoro del C.O.C. presieduto direttamente dal sindaco, Alfio Vincenzo Russo. Sono tate rese note le direttive riguardanti i contributi di autonoma sistemazione che saranno attuate non appena il Commissario delegato, Calogero Foti (Capo delle Protezione Civile Regionale) darà l’ok. Il provvedimento scatterà immediatamente per chi non ha trovato riparo nelle strutture alberghiere in questi giorni mentre sarà valido per gli altri sfollati nel momento in cui lasceranno l’albergo in cui sono stati provvisoriamente alloggiati.competenti post terremoto, verrà assegnato un contributo mensile per l’autonoma sistemazione così stabilito: € 400,oo per i nuclei monofamiliari; € 500,oo per i nuclei familiari composti da due unità; € 700,oo per tre unità; € 800,oo per quattro unità; € 900,oo per cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, sarà concesso un contributo aggiuntivo di € 200,oo mensili per ognuno dei soggetti menzionati, anche oltre il limite massimo di € 900,oo mensili previsti per il nucleo familiare. I benefici economici appena descritti sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell’immobile e sino a quando non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione stabile e, comunque, non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.Inoltre, nell’ambito degli interventi di prima assistenza alle popolazioni terremotate dell’Etna, al fine di favorire l’immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato non gravemente, il Commissario è autorizzato ad assegnare un contributo massimo di € 25.000 (venticinquemila), per unità immobiliare, per la realizzazione degli interventi necessari a ripristinare in tempi rapidi le condizioni di agibilità degli immobili. Quest’ultimo provvedimento potrà essere adottato in alternativa al contributo riconosciuto per l’autonoma sistemazione ovvero ad altre forme di assistenza alloggiativa che –in questo caso- potrà essere erogata per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi e, comunque, non oltre 120 giorno dalla presentazione della documentazione.colpite dalle recenti scosse telluriche. Lo stesso Prefetto di Catania, Claudio Sammartino, nel corso del suo sopralluogo effettuato ieri, insieme con il Questore Alberto Francini ed il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Raffaele Covetti nelle zone terremotate e della successiva visita al C.O.C. ha verificato col primo cittadino, Alfio Vincenzo Russo, lo stato dell’arte e le modalità di gestione dell’emergenza sisma. Intanto, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a far collocare tre container a Fleri, Poggiofelice e Pisano per la raccolta indifferenziata di materiale inutilizzabile a seguito del terremoto (suppellettili, vetri rotti, oggettistica varia andata in frantumi).