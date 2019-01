e Salvatore Davide Serrano di 35 anni. I due sono ritenuti responsabili in concorso tra loro di due tentate rapine avvenuta nel mese di agosto 2018: la prima ai danni di un esercizio commerciale denominato "Oro e argento" di via Vittorio Emanuele a Paternò, e la seconda ai danni di una donna ultrasessantacinquenne. In seguito alla denuncia presentata dai titolari della gioielleria, i carabinieri hanno visionato le immagini registrate nelle telecamere presenti nella zona. dall'analisi delle quali è emerso che uno dei rapinatori era armato di pistola ed entrambi avevano agito con il volto travisato da passamontagna. Gli autori della rapina sono fuggiti a bordo di uno scooter ma sono stati ripresi lungo percorso di fuga.anziana di Paternò della collana d'oro che indossava. Sono in corso approfondimenti su altre rapine commesse a Paternò nei mesi successivi con le stesse modalità; intanto su disposizione autorità giudiziaria gli arrestati sono stati condotti in Piazza Lanza