di verifica ed un conseguente intervento di messa in sicurezza della copertura nella chiesa di "Santa Maria delle Grazie" a Fiandaca, frazione del Comune di Acireale. La chiesa risale al 1840 e, nel tempo, è stata più volte danneggiata e ricostruita. L'ultima volta proprio nel precedente terremoto del 1984. Per supportare il sopralluogo di verifica e il successivo intervento di messa in sicurezza della copertura, si è rivelato determinante l'utilizzo dei droni in dotazione ai Vigili del Fuoco e del relativo personale qualificato per il loro utilizzo.