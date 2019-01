, è il miglior incoraggiamento a cominciare questo 2019 con la spinta giusta a superare gli ostacoli del dissesto, a riformare il comune e le regole della città, a rialzarci voltando finalmente pagina”. Lo ha detto il sindaco Salvo Pogliese commentando i dati delle oltre ventimila presenze registrate nel centro storico e in piazza Duomo, nonostante i rigidi vincoli imposti dalle forze dell’ordine che per ragioni di sicurezza, come accaduto in tutte le altre città italiane, hanno anche contingentato la presenza di pubblico.due eventi di rilievo nazionale per festeggiare il Capodanno, cosa mai accaduta a Catania, che non erano affatto scontate, considerate le note difficoltà del nostro bilancio da cui non potevamo prelevare un solo euro. Un risultato -ha concluso il sindaco Pogliese- che oltre dagli sponsor, deriva da un impegno corale di artisti, organizzatori, maestranze di vario genere che si sono prodigati per dare un segnale di vero cambiamento di rotta, di poterci rialzare nonostante le pesanti zavorre che nostro malgrado ci siamo ritrovati a subire. Questi due splendide serate di festa e di reciproco incoraggiamento hanno dimostrato, infatti, che Catania può rialzarsi solo se ogni componente della città comprende che non è più tempo di piagnistei e rivendicazioni, ma si rimbocca le maniche con un nuovo spirito di sincera e concreta collaborazione, per sostenere questo nostro irreversibile percorso di sviluppo e cambiamento, nell’interesse della nostra città e della nostra gente”.