imputato per il tentato omicidio di Salvatore Malatino, titolare di un'officina meccanica a Riposto. Davanti ai giudici della terza sezione penale del tribunale di Catania, presieduta da Rosa Alba Recupido, l'avvocato Iofrida ha ripercorso in breve ma dettagliatamente la vicenda, definendola a tratti grottesca e paradossale. Il proprio assistito, in vacanza con la famiglia in Sicilia, subisce un guasto all'automobile e si affida per la riparazione a Salvatore Malatino. Da qui sarebbe iniziata la disavventura, conclusasi con l'arresto. I continui rinvii nella consegna della vettura da parte del meccanico avrebbero esasperato i coniugi. Malatino, secondo la difesa, avrebbe dimostrato con il passare dei giorni mancanza di dimestichezza e di volontà di riparare l'auto, giungendo persino a rispondere in malo modo alle comprensibili richieste del proprio assistito. Il 7 luglio i toni sarebbero diventati sempre più accesi, fino a quando il titolare dell'officina avrebbe spinto la moglie di Lo Mazzo, causando la reazione di quest'ultimo. L'uomo, che si trovava all'esterno dell'officina, sarebbe corso dentro per difendere la moglie e si sarebbe subito scontrato con il meccanico. Un unico schiaffo sarebbe stato dato dal proprio assistito, fermatosi subito dopo aver notato che dopo la caduta sull'asfalto il 63enne perdeva sangue dall'orecchio. Per Iorida non sarebbe stato commesso alcun reato doloso. “Merita – ha detto in aula il legale – di tornare serenamente al proprio lavoro e alla propria vita”. Il prossimo 7 febbraio i giudici pronunceranno la sentenza.