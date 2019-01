I ladri, introdottisi probabilmente dall'ingresso principale, dopo aver saltato la cancellata esterna, non avrebbero rubato pc ed altre attrezzature informatiche. Probabilmente il loro obiettivo era solo il denaro. Per questo hanno forzato e messo fuori uso la macchinetta delle bevande. Ma si attende di compiere un accurato inventario prima di stabilire se siano stati portati via anche farmaci o altro. La struttura, infatti, ospita anche il Sert, il Servizio per le tossicodipendenze. Il furto, avvenuto tra il 31 dicembre e la scorsa notte, è stato prontamente denunciato ai carabinieri di Giarre che in mattinata compiranno un sopralluogo.