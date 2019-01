L'evento è quasi sold out. Ad esibirsi saranno quattro performer: Voodoo Dool, Lady Kant, Sweet Pepper e Amalia Vox. “Sarà uno spettacolo che racchiude tutte le sfaccettature del Burlesque – dichiara Valentina Villari in arte Voodoo Doll – e il primo show di Burlesque mai fatto a Catania il primo giorno dell’anno. Negli anni scorsi, a parte qualche party privato e qualche ristorantino, durante la serata dedicata al cenone, non era mai stato approntato uno show vero e proprio. Solo piccole esibizioni e la maggior parte di spogliarello”.“Un mix di Cabaret e Burlesque. Si tratta di una forma nuova di spettacolo sdoganata dal Taormina Burlesque Festival, il primo in Sicilia, che ha visto per tre serate consecutive la platea di trecento posti piena - continua Valentina Villari – con performer provenienti da 40 paesi e diversi generi di spettacolo. La presenza di Lady Kant, taorminese, poi quella di Amalia Vox e Sweet Pepper garantiranno agli ospiti del resort a cinque stelle uno show unico". Perfetto per far alzare le temperature e... i sensi.