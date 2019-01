CATANIA – Il bilancio, come ogni anno, è pesante, a Catania ci sono 6 feriti per i fuochi d'artificio, uno di questi è un quarantenne di Librino, al quale è stata amputata una mano: si trovava a Librino, popoloso quartiere della città, quando ha acceso una bomba carta.Per lui non c'è stato niente da fare. Tra i feriti anche un poliziotto. Ad un altro uomo, della provincia etnea, i chirurghi dell'ospedale Cannizzaro stanno tentando di ricucire tre dita.Il sindaco Salvo Pogliese aveva lanciato un appello contro i botti pericolosi, vietando l'accensione di fuochi d'artificio: ma in molti, questo divieto, non l'hanno rispettato.