CATANIA - "Sono sicuro che Catania nel giro di poco tempo si riprenderà alla grande". Il Questore Alberto Francini è convinto che il periodo buio per la provincia etnea cesserà presto. Un fine anno facile: il terremoto di Santo Stefano ha ferito duramente nove comuni alle pendici del vulcano. "Noi meridionali abbiamo mille risorse", aggiunge da buon napoletano, orgoglioso della sua terra. Schietto, sincero, ottimista. Ma anche molto pragmatico e concreto. Il Questore decide di rilasciare l'intervista in via Etnea, a pochi passi da piazza Università e piazza Duomo dove si sta predisponendo l'imponente dispositivo di sicurezza per i concerti organizzati per celebrare l'arrivo del 2019. Terminato il brindisi, già domani sarà nuovamente al lavoro. È programmata per il primo giorno del nuovo anno una visita nelle zone colpite dal sisma.

Io credo che mai come questa volta la macchina abbia funzionato bene ed abbia dato una risposta immediata: nel giro di un'ora e mezza tutti erano già operativi sul posto. E non solo, penso che anche dal punto di vista amministrativo la macchina abbia funzionato molto bene. Nel giro di tre giorni è stata fatta un'ordinanza che prevede i primi risarcimenti. Insomma, penso che questa volta lo Stato abbia dato una risposta di efficienza quasi come se fosse un privato.

Capodanno a Catania. È stato predisposto un sistema di doppio filtraggio per le aree interessate agli eventi. Ordine pubblico sempre al primo posto. Questo è un argomento a cui lei tiene particolarmente, vero?

Sì assolutamente, è la mia materia e ricade sotto la mia diretta responsabilità. Abbiamo molti obiettivi da tutelare. Innanzitutto ci saranno molte persone tutte insieme in queste due piazze dove vi saranno gli spettacoli, è già questo è fonte di rischio. Per cui ci sarà il filtraggio e ci saranno varie limitazioni. Anche il Comune ha disposto diverse ordinanze e divieti. E' previsto un potenziamento del personale, con l'ausilio anche di stuart. E poi c'è la solita attenzione antiterrorismo che non deve mai essere sottovalutata. Noi in Italia, lo ricordiamo, abbiamo un sistema sia dal punto di vista informativo che preventivo di straordinaria efficacia.

Siamo a fine anno, è tempo di bilanci. Il 2018 ha fatto registrare numeri importanti dal punto di vista dei risultati per la Polizia di Catania. È orgoglioso dei suoi uomini?

Sono molto orgoglioso della professionalità dei miei uomini. Ho trovato una Questura con delle professionalità spiccate ed efficienti. Chiaramente è una Questura molto impegnativa, una Questura del genere è una palestra di formazione dei funzionari di Polizia. Ma devo dire che questa preparazione è andata oltre le mie aspettative. Sui numeri degli arresti abbiamo confermato il trend degli anni passati. Ci sono delle operazioni fatte dalla Squadra Mobile, che lavora in grande sinergia con la Procura di Catania, di straordinaria importanza per il contrasto dei clan criminali di prima grandezza che operano qui a Catania. Importanti operazioni in materia di traffico all'ingrosso di sostanze stupefacenti, operazioni che riguardano la gestione del gioco d'azzardo da parte delle organizzazioni criminali, o quanto meno è finanziato da queste organizzazioni criminali. Da questo punto di vista sono pienamente soddisfatto, ma lo sono anche per i risultati contro la criminalità diffusa. E devo dire che anche se Catania è una città problematica, come tante altre grandi città italiane soprattuto del Meridione, i reati predatori sono diminuiti. Se ad esempio andiamo a vedere gli scippi, che è uno dei reati classici che avviene nelle grandi città, a Catania ne abbiamo avuti nel 2018 meno di 300. Questo significa meno di uno al giorno. E sono numeri che ci danno veramente un grande conforto. L'unico neo, non per Catania ma per tutta l'Italia è lo spaccio di stupefacenti. Benché sia una delle attività illecite che cerchiamo di contrastare quotidianamente, noi facciamo quasi un arresto al giorno di spacciatori, tuttavia la nostra attività non ha efficacia. Questo perché per il piccolo spacciatore è prevista una normativa di favore che non consente di tenerlo in carcere. Mentre la normativa a carico dei trafficanti, di chi fa uno spaccio all'ingrosso, è valida e seria e ci consente di tenere in carcere per mesi e anche anni chi viene colpito e arrestato, per il piccolo spacciatore c'è ancora questa vecchia normativa di favore che risale agli anni 70 quando il piccolo spacciatore non era nient'altro che lo stesso tossicodipendente. Oggi non è più così, i tempi sono cambiati, il piccolo spaccio è gestito da bande particolarmente pericolose ed organizzate. Alcune sono composte anche da extracomunitari, in particolare nigeriani e ghanesi. Quando li arrestiamo sotto questa forma non siamo in grado di tenerli in carcere, se invece li arrestiamo per il traffico o l'associazione, che però presuppone un'attività investigativa più corposa, allora riusciamo ad avere un'efficacia maggiore.

A proposito di sostanze stupefacenti. Da uomo delle istituzioni, cosa ne pensa di questo proliferare di distributori automatici di cannabis a poco tasso di thc?

Ma questo è più un fatto commerciale e pubblicitario. Io presumo che di vera sostanza efficace, cioè di thc, tetraidrocannabinolo, ce ne sia niente. Probabilmente fa più male fumare una Marlboro rossa che una cosa del genere. Mentre invece per quelli che spacciano nelle piazze, il problema è diverso perché anche se parliamo di droghe leggere ci sono degli effetti, anche se non sono devastanti. Tuttavia se associate all'alcol possono provocare conseguenze tragiche.

Questo 2018 registra un dato positivo. Un aumento delle denunce per estorsione e usura. C'è una rivoluzione culturale in atto, secondo lei?

Questo è dovuto in parte a una rivoluzione culturale, perché c'è una maggiore propensione alla denuncia. Ma c'è anche un problema reale, perché obiettivamente di questi tempi l'esigenza di ricorrere agli usurai è aumentata per le note difficoltà economiche.

Un augurio per il 2019.

Per il 2019 io spero che la situazione dell'ordine pubblico si mantenga come è, nonostante le difficoltà che potranno esserci. E spero che la festa di Sant'Agata, che è uno dei momenti delicati ma anche più belli per questa città, vada come deve andare e come è andata negli altri anni. E poi spero che si possa affrontare il problema della lotta allo spaccio diffuso, allo spaccio al minuto, con delle nuove leggi, che non competono a me. Io eseguo con gli strumenti che ho a disposizione, ma io penso che è indispensabile una nuova normativa per affrontare al meglio il fenomeno.

Un augurio per Alberto Francini.

Ma io credo che per tutto il 2019 sarò a Catania e quindi starò insieme ai cittadini catanesi. Un compito che espleto con grande onore e che spero di svolgere nel miglior modo possibili. I cittadini catanesi sanno che la mia porta è sempre aperta, mi possono chiamare, mi possono venire a trovare in qualsiasi momento. Auguri a tutti.