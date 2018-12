Il terremoto ha provocato parecchi danni soprattutto nelle frazioni di Fleri, Poggiofelice e Pisano. Dall’ufficio stampa del Comune di Zafferana spiegano che il report aggiornato diramato dal Centro Operativo Comunale (C.O.C.) riferisce l’elevato numero di 1816 di richieste di verifiche inoltrato con 562 sopralluoghi già eseguiti dai tecnici e 1254 ancora da effettuare. Da questi primi controlli emerge il dato secondo il quale sono 168 gli immobili ritenuti agibili, 199 quelli parzialmente agibili e 195 quelli inagibili ma questi numeri varieranno nelle prossime queste ore man mano che si susseguono gli aggiornamenti che saranno effettuati anche nella giornata di Capodanno. Gli sfollati, che hanno dovuto abbandonare la propria casa dopo il terremoto di S. Stefano sono 505, attualmente alloggiati all’Hotel Primavera (172), Emmaus (112), Airone (160), Madonna degli Ulivi di Viagrande (47), B&B del Pino (14).del territorio zafferanese sono stati oggetto di controlli e verifiche. A Zafferana centro sono risultati agibili i plessi scolastici “Elementare Matteo Maglia”, “I.C. Federico De Roberto”(agibilità provv.), le scuole materne di via della Montagna e via Nuova Bonanno; la scuola primaria di Sarro; la materna e primaria di Poggio Felice; la materna ed elementare (agibilità provv.) di Pisano mentre a Fleri la scuola media di via Vittorio Emanuele ha inagibilità indotta e la scuola elementare di via Rossi ha agibilità provvisoria.Intanto, nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, resta particolarmente attiva la macchina operativa della Protezione Civile che, recentemente, è stata visitata anche dal Presidente della Regione, Nello Musumeci e dal Direttore Regionale della Protezione Civile, Calogero Foti. Sarà un Capodanno di lavoro intenso anche per il Sindaco di Zafferana, Alfio Vincenzo Russo che dirige il C.O.C. dalla sua stanza, spostandosi frequentemente in varie zone del territorio per verificare di persona varie problematiche ed individuarne le rapide soluzioni.E' 'Erikus', il progetto realizzato da Regione e Arpa Piemonte messo a disposizione della Sicilia grazie all'intervento del Dipartimento nazionale della Protezione civile. Tecnici esperti saranno nel Catanese per formare i colleghi e attivare il sistema. Tutti i Centri operativi comunali saranno collegati con un Cloud che permetterà di avere la situazione aggiornata in diretta su tutti i controlli eseguiti. "E' un sistema - spiega Calogero Foti, direttore della Protezione civile siciliana e commissario straordinario per l'emergenza, che ci permette di razionalizzare meglio tutta l'attività: in tempo reale si potrà conoscere il contenuto della scheda di ciascun sopralluogo. Dato che ci permetterà di intervenire prima e in maniera organica".hanno avviato da remoto le procedure per la predisposizione degli elementi cartografici di base indispensabili alla conduzione dei sopralluoghi. E domani partiranno per Catania: dovranno garantire il supporto tecnico e predisporre le postazioni informatiche necessarie per l'utilizzo del Sistema Erikus nelle operazioni di censimento dei danni e di verifica dell'agibilità degli edifici. Il Sistema Erikus, anche a seguito della sperimentazione effettuata dopo i terremoti che hanno riguardato l'Italia centrale nel 2016 e 2017, è diventato standard di riferimento per la gestione del censimento dei danni e la verifica di agibilità, in quanto conferisce alle prime attività il necessario supporto informativo e cartografico in grado di restituire in tempo reale gli esiti dei sopralluoghi. Vengono così notevolmente accelerate le attività di rendicontazione e programmazione degli interventi successivi all'emergenza.