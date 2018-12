. La vittima è un 17enne,che, per cause ancora da accertare, si è schiantato con lo scooter sul quale viaggiava contro un'auto, un Fiat Doblò, che proveniva nel senso di marcia opposto. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al giovane per il quale non c'è stato nulla da fare. Inutile l'intervento dei medici del 118 giunti sul posto con un'ambulanza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri di Paternò.