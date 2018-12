CATANIA - Una bimba prova ad andare sullo skateboard. Il suo papà la guarda. Le dà dei consigli e lei riparte. Prima tra le aiuole della bambinopoli e poi dritta verso la terrazza che si staglia davanti a una vista mozzafiato sul golfo di Catania. Uno scorcio di normalità a pochi passi dalla zona rossa di Fleri, frazione devastata dal violento terremoto di Santo Stefano. La risata di quella piccola skater porta un vento di speranza in questo piccolo angolo dell'Etna, ferito nel cuore. Le ferite sono ancora aperte, ma qui c'è tanta voglia di rimboccarsi le maniche e ricominciare. Ricostruire. (LE FOTO) Prima tra le aiuole della bambinopoli e poi dritta verso la terrazza che si staglia davanti a una vista mozzafiato sul golfo di Catania. Uno scorcio di normalità a pochi passi dalla zona rossa di Fleri, frazione devastata dal violento terremoto di Santo Stefano. La risata di quella piccola skater porta un vento di speranza in questo piccolo angolo dell'Etna, ferito nel cuore. Le ferite sono ancora aperte, ma qui c'è tanta voglia di rimboccarsi le maniche e ricominciare. Ricostruire.

In uno degli appartamenti al secondo piano ci sono gli operai al lavoro, si caricano assi di legno e si porta il necessario per ricostruire dei muri, anche se temporanei, per prevenire anche episodi di sciacallaggio. Qui ci viveva una coppia di anziani. Il nipote, che la notte del terremoto era a Catania, supervisiona i lavori.. È un popolo che non si arrende quello che vive sul vulcano. "Si ricomincia. Come abbiamo sempre fatto d'altronde", dice con uno sguardo fiero appena accendiamo il registratore. "Storicamente Fleri - racconta - è un paese che ha imparato a rialzarsi dopo eventi del genere. Basta pensare al terremoto del 1984 che devastò la frazione. Gli abitanti di Fleri, da sempre, sono persone generose e di cuore. Ci aiutiamo l'un l'altro. Sicuramente ci rialzeremo, anzi questa forse - dice guardando verso la casa dei nonni - sarà una nuova nascita".Una ha il parabrezza sfondato e il tettuccio piegato. Un cumulo di macerie l'ha colpita. E dove non c'è una vettura ci sono posizionate varie sedie di plastica per "riservare" il posto. Posto che per molti residenti di quella strada è il giaciglio della notte. Una donna mangia un panino chiusa nell'abitacolo. Ha dormito sul sedile posteriore. "I tecnici hanno fatto il sopralluogo stamattina - spiega con gli occhi lucidi indicando l'abitazione su due livelli - hanno detto che il piano terra è inagibile". Non riesce più a parlare, salgono le lacrime agli occhi. E come se in un attimo fossero andati in frantumi i sacrifici di anni. Pochi secondi e tutto è crollato. In quella stessa strada c'è un'anziana signora di 79 anni che non vuole lasciare la sua casa, anche se i danni sono ben visibili. "Ha continuato a dormire nella casa anche dopo il terremoto - racconta la figlia, preoccupata - e non vuole andarsene. Ora abbiamo chiesto un sopralluogo urgente ai vigili del fuoco per capire se la casa è sicura. Se così non fosse dovremo costringerla ad uscire". Perché in fondo una casa non è solo cemento e mattoni, ma soprattutto ricordi ed emozioni. Ed è forse quella la ferita più dolorosa.Detriti agli angoli delle strade. Marciapiedi spezzati. Passeggiare in via dei Mangano è come essere catapultati in una zona di guerra. Poi il colore rosso dei mezzi dei vigili del Fuoco riporta alla realtà. In via Vittorio Emanuele ci sono le case segnate con la x gialla sulla pietra lavica. Di fronte, le botteghe sventrate come se fosse esplosa una bomba. Una macchina della Guardia di Finanza e una jeep della Polizia sono davanti la chiesa di Fleri. Anzi davanti le due chiese di Fleri: quella vecchia, ferita e danneggiata, e quella nuova. A pochi passi un casolare ridotto a un cumulo di macerie. Silenzio.Divisa dalle transenne e dal nastro bianco e rosso. Fuori dalla zona rossa non si smette di lavorare. Si lavora senza sosta. Molti cercano di portare via qualcosa dalla propria casa: un vestito, una necessità o anche una semplice foto sbiadita dal tempo. E davanti alle porte non si contano le buste di plastica diventate improvvisamente valigie colme di ricordi e di oggetti cari. Fleri reagisce. Fleri si rialza.