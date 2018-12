Il Tribunale del Riesame di Catania, collegio presieduto dal giudice Sebastiano Mignemi, ha riformato la misura cautelare disposta dal Gip nei confronti dell'indagato, finito in carcere con le pesanti accuse di corruzione, frode e maltrattamenti. Le indagini sono state svolte dalla sezione Pg dei carabinieri sotto il coordinamento del pool di magistrati che si occupano dei reati contro la pubblica amministrazione.Il collegio si è riservato di depositare le motivazioni dell'ordinanza entro il termine di 45 giorni. Biondi comunque resta in carcere perché è pendente l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dopo la richiesta della Procura di Gela. Nei prossimi giorni si svolgerà l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Caltanissetta.