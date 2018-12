gli smistamenti illeciti di detto materiale, soprattutto in occasione della prossima festività del Capodanno. A tal riguardo sono stati effettuati controlli in diverse aree del territorio cittadino, tra cui i quartieri di Picanello, Borgo, Barriera e Cannizzaro.un ingente quantitativo di materiale pirotecnico. Nello specifico, i poliziotti, hanno sanzionato un ambulante che, senza la prescritta autorizzazione amministrativa, ha posto in vendita articoli pirotecnici di diverso tipo. Da evidenziare che, al momento del controllo vi erano alcuni giovani, apparentemente minori degli anni diciotto, che gravitavano attorno alla bancarella, verosimilmente interessati all’acquisto, i quali alla vista dei poliziotti si sono dileguati.contestata la violazione amministrativa prevista dall’Art. 2 e 20 della L.R. 18/95 e successive modifiche, elevando a suo carico una sanzione pecuniaria che va da 154,00 a 1549,00 euro, con contestuale sequestro di circa 1650 petardi, 40 raudi, 100 fontane, 800 fiaccole, 100 razzi, 10 bengala, 50 trottole e 30 palline a scoppio. Il materiale, sequestrato con adeguata prudenza, è stato poi destinato alla distruzione.