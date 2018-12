. Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere e condotta dai carabinieri di Piazza Verga , hanno portato alla luce una serie di eventi che hanno costretto i genitori conviventi dell’indagato a patire dal 2014 ad oggi un totale stato di sopraffazione psicofisica.ha iniziato a vessare padre e madre pur di ottenere giornalmente il denaro utile all’acquisto della droga e per soddisfare le proprie esigenze personali – somme variabili dai 20 ai 500 euro, per un danno quantificato nel corso degli anni di oltre 60.000 euro - generando nelle vittime un incessante stato di ansia e paura.nella distruzione dell’arredo e dei suppellettili dell’abitazione nonché nel furto di denaro prelevato talvolta anche dalle borse delle persone che andavano a trovarli.a diversi prestiti nonché a vendere anche diverse cose, pur di esaudirne le pressanti richieste, sono giunti ad un grado di esasperazione tale da essere costretti ad abbandonare la casa e trovare ospitalità da alcuni parenti.non li ha comunque liberati dalla persecuzione posta in essere dal figlio che anzi, in più occasioni, li ha minacciati telefonicamente apostrofandoli con epiteti irripetibili e recitando testualmente: "Vi torturerò fino all’inferno".raggiunto il punto di non ritorno, le vittime hanno chiesto aiuto ai carabinieri di piazza Verga denunciando il figlio, consentendo così agli investigatori di raffigurare un quadro probatorio che non ha lasciato alcun dubbio al giudice il quale, concordando pienamente con la richiesta della Procura, ne ha ordinato l’arresto e la reclusione nel carcere di Catania Piazza Lanza.