L'esame autoptico chiarirà quanti colpi di pistola abbiano raggiunto la donna, freddata all'esterno della propria abitazione mentre si recava a lavoro. Da una prima ispezione cadaverica compiuta dal medico legale sembrerebbe che almeno due proiettili abbiano raggiunto la vittima. Ma sarebbero addirittura una decina i colpi esplosi dal 58enne, uno dei quali ha raggiunto lo stesso omicida all'addome. L'uomo, trasportato in eliambulanza all'ospedale Cannizzaro di Catania, è deceduto durante l'intervento chirurgico. Non è ancora chiaro se l'omicida abbia rivolto l'arma contro di sé o se il colpo sia partito accidentalmente in seguito alla colluttazione intrapresa con il fratello ed il nipote della vittima, intervenuti dopo gli spari per bloccare l'uomo. Saranno gli esami balistici a chiarirne l'esatta dinamica.La pistola, un modello molto vecchio di Beretta calibro 9, potrebbe essere stata recuperata sul mercato clandestino. Anche in questo caso i carabinieri della Compagnia di Giarre, che indagano sul tragico episodio, stanno compiendo una serie di accertamenti. L'arma sarà inviata nei laboratori dei Ris di Messina per determinare se sia stata utilizzata in passato per altri episodi delittuosi. L'uxoricidia si è dunque procurato una pistola e ciò dimostra come avesse pianificato da tempo quel delitto. Ieri mattina l'uomo ha aspettato fuori casa l'ex moglie, di cui conosceva abitudini e orari, con l'obiettivo di ucciderla. Al momento sembrerebbe la gelosia l'unico movente del delitto. La vittima, recentemente, aveva reso pubblico su facebook l'inizio di una nuova relazione sentimentale. Forse questo ha scatenato la follia dell'ex marito, non ancora rassegnatosi alla fine di quella relazione, nonostante fossero ormai passati ben 6 anni dalla separazione. Dal loro matrimonio erano nati due figli, rimasti ora orfani. La donna lascia anche un'altra figlia, avuta da una precedente relazione.Quattro anni fa la donna, assistita dal proprio legale Patrizia Pellegrino, avrebbe denunciato ai carabinieri di aver subito minacce di morte dall'uomo, in seguito a furibonde liti. Rosa Parisi sarebbe stata anche più volte pedinata dall'ex consorte e per questo si sarebbe rivolta ad un centro antiviolenza di Catania. Episodi mai sfociati in violenza fisica. Negli ultimi anni i rapporti tra i due sarebbero diventati via via meno tesi. Il tempo sembrava aver placato gli animi. Nulla lasciava presagire questo drammatico epilogo.