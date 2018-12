Neanche tra i cosiddetti sfollati di Fleri. A Palazzo comunale è continuo il viva vai di coloro che presentano la regolare richiesta di sopralluogo, dall’altro lato del bancone c’è un’impiegata che al momento non può tornare a casa, appunto perché il sisma di Santo Stefano l’ha resa inagibile, così come lo sono anche quelle delle figlie. Intanto si dorme in albergo, ma di mattina si lavora per dare una mano ad altri che sono nella sua stessa condizione (o anche meno). Non è soltanto questione di dovere, ma di dignità. E poco importa se durante la mattinata ha dovuto usare più volte l’imperativo per tenere a bada una fila che non accennava a terminare. Lei si scusa, ma è già scusata.Una realtà che stona assolutamente con le banalità sentite in questi giorni in televisione o scritte sui social da chi non conosce il popolo del Vulcano. O per pregiudizio, o per ignoranza. O per entrambe. La zona rossa di Fleri è ancora lì, per arrivare dall’altro lato di Zafferana bisogna attraversare quelle vie secondarie costellate di villette. C’è chi ci vive tutto l’anno, chi solo d’estate. Un po’ ovunque si verificano le condizioni dei casolari. Se ci si ferma ad aprire un cancello accosta subito una macchina a chiedere “Anche lei ha avuto danni?”. L’altro lato delle calamità si chiama solidarietà: mettere in condivisione le proprie esperienze, le proprie emozioni, la propria fatica. Sì, perché c’è ancora tanto da fare. I pompieri stanno battendo le case a una a una, in campo anche i graduati. Polizia e carabinieri sono lì evitare che gli sciacalli possano accanirsi sugli affetti di chi ha dovuto lasciare le abitazioni lasciando le porte aperte perché il terremoto non ha più permesso alle serrature di compiere il proprio dovere. Poi c’è la protezione civile: quelle divise fluorescenti sono la garanzia che nessuno è solo.Dopo la prima e immediata visita di monsignor Salvatore Gristina tra le macerie, l’arcivescovo di Catania celebrerà l’Eucarestia, alle ore 11, nell’atrio della scuola elementare di via Rossi. E se è vero che la chiesa di Santa Maria del Rosario è inavvicinabile a seguito del crollo dell’antico campanile, c’è che il parroco, monsignor Alfio Russo, ha lanciato il messaggio via Facebook: “Sono vicino a ciascuno di voi e sempre disponibile in Parrocchia per ogni esigenza”. Anche il vescovo di Acireale Antonino Raspanti ha diretto l’iniziativa pastorale sui territorio terremotati. Oggi ha celebrato nell’oratorio di Bongiardo, l’unico luogo di culto disponibile nell’area di Santa Venerina; domani mattina sarà invece a Fiandaca.La fondazione Bellini di Acireale, guidata dal professore Rosario Faraci, ha infatti lanciato una campagna di crowfunding per restaurare la statua di sant’Emidio a Pennisi, distrutta a seguito del sisma nelle prime ore del 26 dicembre. Un’iniziativa – spiegano che “non ha solo valore simbolico, ma anche valenza artistica e culturale”.