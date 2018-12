Nel primo pomeriggio di ieri agenti delle Volanti traevano in arresto Domenico Campisi, 20 anni, e il padre Filippo Campisi, 53 anni, entrambi accusati di rapina aggravata in concorso. Il primo è accusato anche dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e lesioni personali. Quando gli agenti sono arrivati all'ingresso del bar hanno trovato i due rapinatori che avevano una colluttazione con un carabiniere libero dal servizio. Poco prima il militare aveva tentato di bloccare il rapinatore armato di pistola all'interno della gelateria e anche il padre che fungeva da "palo". All’interno del locale è stata rinvenuta e sequestrata l’arma usata per la rapina, una pistola giocattolo priva di tappo rosso. Padre e figlio sono finiti nel carcere di piazza Lanza in attesa dell'udienza di convalida davanti al Gip.