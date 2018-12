Un "inconveniente" che ha causato il fallimento del colpo programmato da alcuni malviventi che hanno abbandonato il mezzo e se la sono data a gambe levate. Solo danni dunque all'istituto di credito che è stato sventrato tra le 4 e le 5 di questa mattina. L'intenzione sicuramente era quella di caricare il bancomat e poi, in un luogo sicuro, cercare di forzarlo per recuperare i contanti custoditi all'interno. Ma è andata male.Dalla prima analisi dei filmati dell'impianto di video sorveglianza della banca pare che ad agire siano stati in due, entrambi con il volto travisato. Ma i carabinieri stanno già mappando la presenza di telecamere nella zona per ricostruire la via di fuga dei ladri e recuperare dettagli che possano aiutare all'identificazione della gang.Si ipotizza che il mezzo sia stato rubato poco prima del tentato colpo alla banca, il proprietario infatti non ha ancora presentato denuncia di furto. Forse nemmeno sa che gli è stato rubato. E non può certo immaginare che è stato usato per un'azione criminale.