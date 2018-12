Il servizio di raccolta rifiuti, di norma eseguito nel turno orario 22:00 – 04:20, sarà anticipato e sarà svolto nel turno orario 18:00 - 00:20. Pertanto, per le zone servite dal porta a porta, i rifiuti dovranno essere depositati nei mastelli a lato del portone dell’edificio dalle ore 17,30 alle ore 18,30.Si comunica inoltre che lunedì 31 dicembre 2018, giorno di San Silvestro, i numeri verdi (800 9131155 da rete fissa in tutta Italia, e 095 6141491 da cellulare e dall’estero) non saranno operativi per la prenotazione e il ritiro dei rifiuti ingombranti.Si comunica inoltre che è stata completata la consegna dei cassonetti di via Nicola Calipari, ai confini settentrionali del capoluogo etneo a cavallo tra i comuni di Catania, San Gregorio di Catania e Tremestieri Etneo, assicurando così un servizio ottimale a 100 famiglie che finora hanno subito l’incessante scarico di rifiuti provenienti dai residenti dalle aree limitrofe.Il quartiere della II Circoscrizione sarà consegnato ai residenti, il prossimo 3 gennaio 2019.