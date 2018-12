38 anni, al momento agli arresti domiciliari, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 27.12.2018 dalla Procura Generale della Repubblica di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di 8 anni e 2 mesi di reclusione per i reati di riciclaggio, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali in concorso, nonché reati in materia di stupefacenti. In carcere anche, 45 anni, già ai domiciliari, destinataria di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 13.12.2018 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di 7 anni e mesi 8 di reclusione (con decorrenza dal 3.7.2014 e termine il 2.3.2022) per reati in materia di stupefacenti. Finito in manette36 anni, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 22.12.2018 dalla Procura Generale della Repubblica di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di 6 anni, 3 mesi e 28 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti ed evasione. Arrestato anche42 anni, pregiudicato, latitante, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 20.7.2015 dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, dovendo espiare la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per il reato di associazione per delinquere. Iemolo è stato tratto in arresto presso l’aeroporto di Catania - Fontanarossa dove è giunto a bordo di un aereo proveniente dall’estero.