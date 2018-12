Per la segretaria del Sunia di Catania, Giusi Milazzo, “già dalla prima lettura si resta senza parole poiché si reitera quanto già disposto nel criticatissimo documento del luglio scorso e si prende atto che il numero dei tanti che dormono per strada è solo lievemente diminuito. Ciò prova l'inutilità e l'inefficacia dell’ ordinanza stessa”. Continua la Milazzo: “Ci appare poi molto grave il fatto che nel testo dell'ordinanza si faccia riferimento alle risultanze della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza da cui è emersa, recita l'ordinanza, “la necessità di un coordinamento delle attività da porre in essere per la gestione di tutte le problematiche inerenti il centro storico”. Il Sunia si chiede se sono davvero i poveri e i “senza casa” costretti a dormire per strada che costituiscono una delle più gravi problematiche del centro storico. “Giriamo questa domanda al sindaco Pogliese ed alla sua giunta- aggiunge la segretaria del sindacato- Sono i loro corpi e i loro poveri fagotti che creano degrado ? E cosa ha approntato il comune per affrontare il disagio dei senza casa a Catania? Molte delle persone che dormono per strada sono state sfrattate perchè non più i grado di pagare i canoni d'affitto, altri attendono una casa popolare da anni, altri ancora cercano soluzioni che siano sostenibili per i loro redditi bassissimi. Alcuni, infine, hanno bisogno di un ricovero momentaneo che consenta loro di trascorrere in luoghi coperti e sicuri le notti invernali. Il sindacato degli inquilini sostiene che una comunità per chiamarsi tale, debba essere solidale e accogliente. Il Sunia chiede che una città come Catania, nonostante il dissesto, debba tra le priorità mettere al centro i problemi dei tanti - i numeri purtroppo crescono- che continuano a non avere un luogo dignitoso in cui vivere. Noi riteniamo per questo che l'approccio al problema dei senza dimora espresso dall'ordinanza offenda tutta la comunità, per questo ne chiediamo l'immediato ritiro”.Il 28 dicembre una nuova ordinanza del sindaco, la numero 170, ha rinnovato fino a fine marzo il contenuto della precedente ordinanza numero 89 dello scorso luglio, con la quale i senza tetto costretti a dormire per strada sono trattati non come esseri umani da aiutare, bensì come un problema di “decoro urbano”, quindi da multare. Nel ribadire l’assurdità e l’inutilità di sanzioni pecuniarie rivolte a chi, costretto a vivere per strada, non ha nulla, va ricordato che sull’eco delle contestazioni contro l’ordinanza dello scorso 4 luglio il sindaco aveva dichiarato che il Comune avrebbe messo a disposizione dei senza fissa dimora dei ripari per consentire loro di poter rispettare l’ordinanza godendo di un trattamento dignitoso. Veniva annunciato che erano già stati pubblicati i bandi.Nessun ricovero che consenta di sfuggire alla morsa del freddo e ai rischi della strada è stato aperto; intanto viene riproposto il testo sanzionatorio che tratta i più poveri come rifiuti da spostare nelle aree periferiche lasciandoli ugualmente in mezzo alla strada e privi di servizi, per non turbare i turisti e i ricchi abitanti del centro cittadino. La crisi economica, la crescente povertà, la presenza di migranti cui sono interdetti anche per effetto del recente “decreto sicurezza” i luoghi di accoglienza rende impellente, a nostro avviso, una risposta di tipo diverso che non sia quella sanzionatoria o di deportazione dei poveri nelle periferie. Catania non solo è priva di ricoveri diurni e notturni pubblici per i senza fissa dimora ma manca anche di servizi igienici pubblici. Persino quelli della stazione sono a pagamento e quindi inaccessibili a chi vive per strada. La sopravvivenza di queste persone è legata all’attività delle associazioni di volontariato e degli enti religiosi nell’assoluta latitanza delle Istituzioni Civili. La “Rete #Restiamoumani #Incontriamoci”, con le associazioni e i cittadini che ad essa partecipano sta avviando, in sinergia con gli altri operatori presenti sul territorio, delle azioni concrete a salvaguardia della vita e della dignità dei meno fortunati. Non può tuttavia tacere di fronte all’indegno spettacolo di un Ente Territoriale non solo incapace di svolgere il proprio ruolo principale lasciando esseri umani nel più completo abbandono, ma addirittura trattati come minaccia per il decoro, cacciati dal centro della città verso le periferie evidentemente ritenute dal Sindaco sufficientemente indecorose da ospitarli. Vediamo in questo non solo la sconfitta della civiltà, il tradimento del senso di cittadinanza con la riproposizione di divisioni in classi e caste, ma il gesto di gettare la spugna di un’amministrazione non più in grado di assolvere nemmeno ai propri scopri primari ed elementari. Chiediamo fin da ora che il Comune metta a disposizione i locali per l’accoglienza. Le associazioni che fanno capo alla rete #restiamo umani #incontriamoci e quanti altri vorranno offrire la propria collaborazione si impegna a gestirli con le risorse del volontariato perché il decoro della città dipende dalla dignità di chi ci vive.